Andreea Antonescu, aproape goală pe internet. Fanii ei au reacționat imediat

Cum au dat vremea mai caldă, cum vedetele noastre au început să se afișeze din ce în ce mai golașe pe internet. Este și cazul Andreei Antonescu, care s-a lăsat sărutată de soare într-o grădină. Vedeta a pozat lasciv, purtând doar o cămașă descheiată, care pica de pe un umăr.

Jumătatea trupei Andre a aprins imaginația internauților cu cea mai recentă poză publicată pe contul de Instagram. Vedeta s-a lăsat surprinsă de aparatul foto într-o ipostază provocatoare. Fanii din sfera virtuală au aprins discuții care mai de care, unii fiind de părere că Andreea are lenjerie, alții crezând opusul.

În imaginea cu pricina, cântăreața apare stând pe scaun, purtând o cămașă din denim, descheiată pănă jos și căzută de pe un umăr. Se poate observa cu ochiul liber că artista a renunțat la sutien, dar doar atât, căci pierdut în decor apare o lenjerie intimă neagră.

„Slăbiciunea mea, florile… La mulți ani tuturor celor care le poartă numele! 💐”, a notat vedeta în descrierea pozei.

„Mulțumim! ❤️ O fotografie deosebită 😍😍😍/ Oooo din Republica Dominicană! ❤️❤️💋/ Daaaaaaaamn! ❤️😍❤️😍❤️/ You are so beautiful lady ❤️❤️❤️😍😍/ Cât ești de apetisantă!🔥🔥🔥❤️/ ❤️wuoaw Superbă ❤️/ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ te pup Andreea Antonescu/ Cat de frumoasa esti😍/ Ce faci in Republica Dominicana🔥?😮/ Super! Îmi plac ghete tale tare mult 🤩🤩🤩/ Cea mai frumoasa si draguta🥰/ O scumpete de femeie”, sunt câteva dintre complimentele primite de solistă în secțiunea de comentarii a imaginii respective.