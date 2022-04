Andreea Antonescu, adevărul despre cei 4 ani de terapie. Drama care a devastat-o pe vedetă

Andreea Antonescu a fost extrem de transparentă cu fanii ei. Celebra jumătate a trupei Andre a vorbit despre cei patru ani de terapie care au ajutat-o să treacă pentru un moment de cumpănă din viața sa. Ce dramă a adus-o în punctul în care să ceară ajutorul unui specialist? Mulți dintre oamenii care o urmăresc de ani buni și o iubesc nu știau de aceste detalii. ,,4 ani am fost la terapeut pentru a afla exact cine sunt”, a subliniat cântăreața.

Andreea Antonescu a mărturisit în nenumărate interviuri că se consideră o femeie puternică. Desigur că această putere vine de multe ori în urma unor evenimente grele.

Vedeta a vorbit recent despre rutina pe care o are și despre momentele care au schimbat-o pentru totdeauna. Solista susține că a investit enorm pentru a deveni mai înțeleaptă. Ea a citit sute de cărți pentru a ajunge să se înțeleagă mai bine și astfel să fie o variată a sa din ce în ce mai bună.

„Am muncit și am citit sute de cărți pentru a ajunge la acest nivel. Înălțimea a fost complexul vieții mele. Singurele lucruri pe care le aud pe stradă de la oameni, pe lângă cuvintele frumoase care au legătură cu domeniul profesional, sunt”, a mai mărturisit ea.

Solista a povestit pentru fani că s-a schimbat enorm față de cum era în perioada Andre tocmai pentru că la un moment dat a traversat un episod dureros.

Mai exact, decesul tatălui ei a făcut-o să apeleze la diferite metode pentru a ajunge să se cunoască și să fie fericită cu alegerile făcute, dar mai ales să fie împăcată cu tot.

Cea din urmă a subliniat că după dispariția părintelui ei a simțit că nu își mai găsește o fundație. Din momentul acela, cântăreața a făcut tot posibilul pentru a afla exact cine este, iar primul pas a fost să ceară ajutorul specialiștilor.

„Foarte mult m-am schimbat, în primul rând psihic. În perioada Andre eram dependentă de părerile oamenilor, dar și de tatăl meu, el era stâlpul vieții mele. După dispariția lui, nu prea mi-am mai găsit fundația.

Atunci am făcut tot posibilul și am apelat la toate metodele, inclusiv la un terapeut timp de 4 ani de zile, pentru a afla exact cine sunt. Am încurajat mereu oamenii în acest demers, trebuie să ai încredere în tine și să te simți bine cu tine ”, a mai detaliat vedeta, pentru ego.ro.