Andra Volos de la Puterea Dragostei, surpriză pe internet. Cum s-a filmat

Andra Volos a surprins pe toată lumea cu o filmare postată pe contul ei de TikTok. Se pare că tânăra a decis să se filmeze într-o ipostază ce i-a făcut pe fani aibă o speranță cu privire la povestea ei de dragoste trăită alături de Bogdan Mocanu.

Andra Volos și Bogdan Mocanu s-au cunoscut în casa Puterea Dragostei, iar aceștia au trăit o poveste frumoasă de dragoste, presărată cu momente intense. Deși aceștia și-au continuat relația în România, după multe certuri, scandaluri și împăcări, cei doi le-au frânt inima fanilor după ce au decis să se despartă.

Deși Bogdan și-a făcut o nouă iubită, ce momentan stă ascunsă de ochii fanilor, ținând cont că acesta a decis să fie foarte discret cu privire la noua lui relație, iată că are parte de o surpriză din partea fostei partenere. Andra Volos s-a filmat chiar pe muzica lui, ceea ce a trezit suspiciuni printre fanii ce au considerat fiecare interacțiune dintre cei doi interesantă.

” Vreau să știi că m-am schimbat, că am crescut, că am evoluat, că după toată experiența asta am băgat ceva la cap. Nu e destul să fii frumoasă, nu e destul să fii bună la pat, jur că nu mai sunt același, sunt total un alt bărbat.”, sunt câteva dintre versurile cântate de Bogdan Mocanu în melodia ce a pus-o pe jar pe Andra Volos.