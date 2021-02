Andra, umilită de Florin Călinescu la Românii au talent. Toată România a auzit ce i-a putut spune live

În pauzele dintre numerele de la Românii au talent ce se întâmplă oare? Juriul ba se ma mai aranjează, ba mai cântă, ba poartă tot soiul de discuții. La fel s-a întâmplat și în ediția de azi a emisunii Românii au talent.

Astfel, Andra și Florin Călinescu au fost protagoniștii unor discuții incendiare într-una dintre pauze. După ce Andra și Andi au terminat de fredonat împreună frâturi din piesa ”Mai ții minte, măi dragă Mărie”, a regretatei Maria Lătărețu, Florin Călinescu a ținut să o pună în mare dificultate pe Andra, lânsându-i o controversă.

Andra a fost ”salvată” însă de apariția următorului concurent pe scenă, astfel că spiritele s-au calmat la masa juriului.

Ediția de vineri a emisiuni Românii au Talent va începe la ora 20:30, numai la Pro TV. Sezonul cu numărul 11 al emisiunii Românii au Talent a venit și cu schimbări la masa juriului. Astfel, actrița Alexandra Dinu l-a înlocuit pe Mihai Petre. Aceasta a fost mai mult decât fericită să facă parte din juriul celei mai iubite emisiuni de televiziune!

„Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit.

Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba”, a spus Alexandra Dinu înainte de sezonul cu numărul 11.