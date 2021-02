Andra a făcut anunțul de care fanii se temeau: ”După 1 an de stat în casă cu soțul și cu copiii”

Andra a făcut un anunț care i-a îngrijorat pe fanii talentatei artistei. Ce a declarat vedeta în cadrul unui interviu acordat recent?

Andra și Cătălin Măruță sunt unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. Amândoi sunt celebri și sunt foarte frumoși împreună. Alături de cei doi copii ai lor, formează o familie demnă de toată admirația.

Însă, recent, frumoasa artistă a făcut o declarație care i-a pus pe gânduri pe fanii acestora. Andra a lăsat să se înțeleagă că dincolo de imaginea fericită pe care o afișează familia lor de fiecare dată, mai există și lucruri care sunt ținute departe de ochii lumii. Mai exact, artista consideră că nu este în măsură să de-a rețete pentru fericire.

Îndrăgita cântăreața a fost întrebată care este secretul care ține scânteia dragostei dintre ea și Cătălin mereu aprinsa. Iar la aceasta întrebare, Andra a răspuns, mai în glumă, mai în serios.

În cadrul aceluiași interviu, Andra a vorbit și despre cei doi copii ai săi, David și Eva. Micuții sunt vedete de mici, ei apar frecvent în filmulețele postate de părinții lor, unde se poate vedea că sunt niște copii extrem de joviali, descurcăreți și dezinvolți. Au mereu cuvintele la ei, iar Eva este o artista desăvârșita încă de mică. Ea cântă, dansează si impresioneaza o lume întreagă cu talentul moștenit pe bună dreptate de la părinții ei.

Sunt foarte dezvoltați emoțional, înțeleg situații foarte complexe și sunt foarte creativi. Uneori mi se pare că sunt mai înțelepți decât unii adulți! De exemplu, am fost la părintele Manuel Radu din Urlați, care are un centru pentru copiii din comunitate.

Am dus haine, jucării și dulciuri. Eva și David au fost atât de impresionați de idee, au vrut să doneze și jucării pe care încă le folosesc cu plăcere, și haine la fel. Vor să ne mai întoarcem acolo cât mai curând. Am fost bucuroasă să văd că nu se agață de niște lucruri, deși sunt copii și înțeleg câtă nevoie au alții de ele”, a mai spus Andra despre copiii ei, Eva și David.