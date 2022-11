Andra şi Theo Rose la Eurovision? Artistul care le vrea pe cele două cântăreţe pe scena celebrului concurs

Un artist român a reușit să surprindă pe toată lumea la. Acesta a vorbit despre Eurovision și a adus în prim-plan câteva nume deosebite pe care le-ar vrea pe scenă în cadrul competiției. ,,Nu știi niciodată cu cine poți să ai succes data viitoare când te gândești să mergi la Eurovision ca și autor”, a subliniat el. Andra și Theo Rose sunt în ecuația sa. Iată mai multe detalii!

Ovi Cernăuțeanu, cunoscut drept Ovi Jacobsen, a avut parte de succes la Eurovision. Acesta a venit cu mai multe detalii despre competiție și despre artiștii cu care ar vrea să colaboreze. Show-ul din anul curent a fost unul controversat, voturile trimise din 6 țări fiind anulate și înlocuite.

Jacobsen susține că în fiecare ediție vor apărea diverse probleme, dar acestea nu îl vor ține departe de conceptul care l-a făcut cunoscut. Amintim că artistul face parte din juriul Elveției pentru a 5-a oară consecutiv.

,,Eu sunt deja în juriul Elveției și anul acesta, este al cincilea an la rând de când sunt invitat să fac parte din Eurovision-ul elvețian. Cu siguranță, în fiecare an vor apărea diverse divergențe, dar nu am cum să mă las influențat de un mic eveniment care s-a întâmplat anul acesta și să spun nu acestui concept care m-a făcut cunoscut”, a mărturisit el, pentru ego.ro.