Andra și Cătălin Măruță, momente unice alături de copiii lor. Mii de lei, pentru distracția în familie

Ca în fiecare an, vedetele autohtone, după concertele din noaptea de Revelion, încearcă să-și încarce bateriile. Nu de alta, dar odată cu începutul de an nou vin alte concerte, turnee, etc.

Andra și Cătălin Măruță, momente unice alături de copiii lor

Printre cele mai iubite vedete din România, se numără și Andra, alături de soțul ei, Cătălin Măruță. Ca în fiecare an, Andra a fost nevoită să lucreze în noaptea dintre ani și Cătălin i-a fost alături, ca de fiecare dată. Se pare că începutul de an, 2020, i-a prins pe cei doi, alături de copii, într-o minivacanță la Poiana Brașov. Norocul lor a fost că acolo a existat, cât de cât, zăpadă, și au putut să se relaxeze pe pârtia din stațiune.

După cum spun apropiații, dar și Andra, Cătălin este un tătic de nota 10, acesta postându-și pe conturile sociale fotografii cu membrii familiei. Dar, Cătălin, în afară de faptul că este un tată de nota 10, este și un soț de nota 10. Asta o dovedește și susținerea pe care o arată, pentru soția sa. De Crăciun Andra a susținut un concert caritabil, în fața a 800 de oameni, la Opera Română. Andra și Eva au urcat pe scena Operei Naționale, la sfârșitul anului trecut, unde au cântat un colind împreună, ambele purtând rochii lungi din catifea. Cătălin i-a fost alături, postând pe Facebook acest lucru.

După acest moment au ajuns la Poiana Brașov, unde, alături de cei doi copii, David ( 8 ani) și Eva (4 ani), micuții având deja mii de fani, pe conturile sociale, s-au distrat pe cinste.

Mii de lei, pentru distracția în familie

Când vine vorba de a se simți bine, cei doi nu se gândesc la câți bani trebuie să cheltuiască. Cătălin le-a plimbat pe Andra și Eva cu sania, momentul fiind imortalizat de David. Reamitim faptul că Andra și Cătălin Măruță au o căsnicie de peste 10 ani, cei doi copii, David (8 ani) și Eva(4 ani ), care sunt cu adevărat comorile lor.