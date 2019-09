Andra sau Horia Brenciu, la Vocea României? Pe cine preferă publicul, potrivit unui sondaj online

Vestea că Andra a fost înlocuită de Horia Brenciu le-a dat de gândit multora. Unii au crezut că Andra a plecat, probabil, în urma sumei primite care nu i-a mai convenit, iar alții au crezut că nu mai atrăgea publicul precum o făcea în urmă cu câțiva ani. Un sondaj realizat în mediul online a răspuns tuturor întrebărilor. Pe cine au preferat spectatorii și telespectatorii?

Fanii înrăiți ai Andrei au fost extrem de dezamăgiție pentru faptul că frumoasa solistă nu va mai ocupa anul acesta locul pe fotoliul de la Vocea. Cu toate astea, aceștia o mai pot vedea, desigur, în concertele din întreaga țară și nu numai, dar și la Românii au Talent. Schimbarea bruscă prin readucerea lui Horia Brenciu pe scaunul show-ului de cântat a surprins pe mulți, dar fiind faptul că nu se mai așteptau la ceva atât de nou pentru sezonul cu numărul 9.

Cititorii dcnews.ro au decis cine merită mai mut să ocupe locul de jurat. În urma sondajului realizat de către sursa citată, s-a decis că 50.8% îl vor pe Horia Brenciu la competiția acerbă de voci, iar 49, 2% o voiau pe Andra. Din păcate, schimbul s-a făcut deja, nicio cale de întors.

„După un an în care am încercat să fac parte şi din juriul de la «Românii au talent», şi din grupul de antrenori de la „Vocea României”, să am şi două turnee simultan, plus videoclipuri şi colaborări muzicale, am ajuns într-un punct în care mi-am dat seama că trebuie să spun stop. «Vocea României» este una dintre emisiunile preferate, o urmăresc încă de la primul sezon, dar a trebuit să renunţ la fotoliul meu roşu, ştiind că este cea mai bună decizie acum! De «Românii au talent» sunt mult mai ataşată după nouă sezoane încheiate. Aşa că o să rămân în continuare telespectatoare fidelă «Vocii României» şi le urez succes prietenilor şi colegilor mei care sunt acolo”

Andra Măruță