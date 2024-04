Andra Marinescu de la Visuri la Cheie, ordin de restricție împotriva fostului iubit. Prin ce trece arhitecta: ”Sunt șocată” VIDEO EXCLUSIV

Andra Marinescu face parte din cel de-al 11-lea sezon Visuri la cheie, emisiunea de la Pro TV care a renovat locuințele a peste 100 de familii și care le-a redat oamenilor speranța într-un viitor mai bun. Cu peste 15 ani de experiență în domeniu, Andra Marinescu este cotată printre cei mai buni specialiști de pe piață. Deși se bucură de succes și apreciere pe plan profesional, arhitecta trăiește un adevărat calvar pe plan personal din cauza fostului iubit. Relația celor doi s-a terminat în 2023, după 6 ani petrecuți împreună, însă bărbatul nu a suportat despărțirea și a terorizat-o pe Andra. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, arhitecta de la Visuri la Cheie ne-a povestit că a mers inclusiv la terapie pentru a gestiona mai bine situația, ajungând în cele din urmă să ceară ordin de restricție împotriva fostului iubit.

Andra Marinescu, despre noul sezon Visuri la Cheie: “Avem în continuare surprize minunate”

Andra Marinescu a fost greu încercată de soartă, ea suferind un șoc în momentul în care și-a pierdut tatăl. Are la activ un divorț și, deși părea că se bucură de armonie și echilibru pe plan sentimental, iată că relația a luat o întorsătură neașteptată. Se pare că atât ea, cât și fostul iubit au evoluat diferit și ruptura a fost inevitabilă.

Am întâlnit-o pe vedeta Pro TV, joi seara, la Fabrica de profile, unde a venit să afle noutățile din domeniu, în ceea ce privește elementele decorative pentru exterior și interior. Arhitecta nu și-a imaginat că, după despărțire, fostul partener de viață îi va face viața un calvar.

De câteva zile ați început filmările pentru noul sezon Visuri la cheie. Ce ne poți spune despre el?

Avem în continuare surprize minunate, cum v-am obișnuit. Magia nu s-a terminat cu sezonul 10, ci continuă și acum. Sunt povești frumoase, povești care impresionează și povești care ne fac să ne dăm seama că noi chiar nu avem probleme.

Și tu ai trecut prin niște probleme pe plan sentimental, o poveste care s-a încheiat și care continuă să aibă niște efecte destul de urâte. Cum e situația în prezent?

Eu sunt în continuare puțin șocată de ceea ce se întâmplă și nu m-aș fi așteptat niciodată ca omul în care ai încredere și în care ți-ai pus vise și speranțe să te trateze așa, pentru că mie mi se pare o jignire, în primul rând, la adresa mea că face chestia asta și că încearcă să-mi discrediteze imaginea, o imagine pe care am reușit să mi-o clădesc în atâta timp cu foarte mult efort. Adică faptul că lucrurile nu au mers, caracterul meu zice că ar fi trebuit să mă retrag și să-mi văd de viața mea, dar, din păcate, oamenii se pare că nu funcționează așa și ce mă dezamăgește pe mine cel mai tare este că nu știi în cine să mai ai încredere.

E greu, e în continuare greu, deși am încercat să-mi direcționez mintea în toate părțile posibile, ca să nu mai pun energie deloc negativă, pozitivă, de niciun fel în subiectul ăsta, dar e greu.

Andra Marinescu: “Am făcut terapie, pentru că am considerat că așa poți depăși oarecum mai ușor situația”

Ai încercat să vorbești și cu un psiholog care să te ajute să gestionezi mai bine lucrurile?

Nu are cum să nu te afecteze. Da, am fost, am făcut terapie, pentru că am considerat că așa poți depăși oarecum mai ușor situația. E complicat pentru că nu crezi niciodată până nu te afli în situația respectivă. Și în momentul în care omul pe care l-ai iubit te tratează cu atât de multă lipsă de respect, acela cred că este șocul cel mai mare. Nu știu, îmi doresc să înceteze lucrurile. Mi-am dorit de la început, dar nu știu ce aș putea să fac mai mult în direcția asta.

Andra Marinescu: “Când integritatea mea fizică este pusă în pericol, da, sunt nevoită să apelez și la genul ăsta de situație”

Ai cerut și vreun ordin de restricție? Să nu se apropie de tine?

Din păcate, a trebuit să ajungem și la capitolul ăsta, nu mi-aș fi dorit, nu sunt o persoană și nu am fost niciodată o persoană care să caute să facă rău omului sau să se certe, dar când integritatea mea fizică este pusă în pericol, da, sunt nevoită să apelez și la genul ăsta de situație, este o situație.

Mi-e un pic ciudat să vorbesc despre chestia asta, că eu tot timpul am încercat să mă țin tare pe poziție indiferent de ce se întâmplă și mai ales după ce a murit tata, practic acela a fost cel mai mare șoc al vieții mele, am zis că nimic nu mă mai poate deraia. Dar aflu cu uimire că sunt om și că genul ăsta de situație m-a cam dat peste cap. Dar mă bucur că începe un nou sezon Visuri la cheie, mă bucur că toată energia mea acum se poate canaliza în direcția respectivă și sper și îmi doresc din tot sufletul să se liniștească apele.

Mult succes! Ești o femeie puternică și vei trece și peste acest episod.

Doamne ajută! Nu pot decât să rămân optimistă și să sper că iese soarele după furtună, chiar îmi doresc chestia asta.

Video: Mihai Robu