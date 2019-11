Andra, despre prima beție: „Am povestit tot ce trebuia şi ce nu trebuia”. Ce a putut să spună despre Măruță

Andra este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România, drept pentru care fanii doresc să cunoască, pe cât posibil, detalii despre viața sa din spatele reflectoarelor. Are o carieră de succes și o familie frumoasă și fericită, însă are și lucruri pe care ar dori să le șteargă din memorie, cum ar fi prima beție.

Andra este căsătorită din 2008 cu prezentatorul de televiziune Cătălin Măruță, realizatorul emisiunii ”La Măruță”. În 2011, cei doi au devenit părinți când a venit pe lume David, primul lor copil. În 2015, artista a dat naștere celui de-al doilea copil, o fetiță pe nume Eva Maria Ioana. Așadar, are o familie frumoasă și fericită, o carieră de succes, dar aceste lucruri le putem observa și din fotografiile de pe rețelele sociale.

Ceea ce nu mulți cunosc este o etapă prin care trecem cu toții, de care ne amintim pentru a ne amuza de cele mai multe ori: prima beție. Potrivit Spy News, Andra a vorbit, pe canalul ei de YouTube, despre o perioadă din trecut, când era la începutul relației cu Cătălin Măruță și când a băut mai mult vin decât trebuia.

„Eram la Târgu-Jiu, la socrii mei, şi stăteam la poveşti cu dânşii. Avem o relaţie extraordinară, mă iubesc foarte mult şi m-au primit în familia lor ca pe o fiică a lor. Ei bine, eu nu beau alcool, nu mă distrez mai mult dacă beau acest lucru. Cu apă plată mă distrez foarte bine.

Pe când eram la Târgu-Jiu, la socrii mei, am acceptat să beau un pahar de vin, apoi al doilea, şi, ce crezi, m-am ameţit pentru prima dată în viaţă mea, aşa că socrii mei au auzit atunci din gura mea cele mai tari poveşti despre Măruţă. Am povestit tot ce trebuia şi ce nu trebuia. Aşa că a fost cu plâns şi cu râs în seara aia. Uşor-uşor însă, după o jumătate de oră, am şi adormit”, a povestit Andra, amuzată de situație.