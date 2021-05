Andra, adevărul despre renunțarea ei la Vocea României. Ce promisiune i-a fost încălcată, de fapt

Andra a vorbit în sfârșit despre renunțarea sa la scaunul de jurat de la emisiunea „Vocea României”. Celebrei cântărețe i-a fost făcută o promisiune care a fost încălcată. Despre ce este vorba? Soția lui Cătălin Măruță a dat cărțile pe față.

Fanii îi duc dorul în emisiunea „Vocea României”, dar se bucură că o văd pe micile ecrane pe locul pe care l-a ocupat bine de tot în ultimele 11 sezoane de la „Românii au talent”.

Cu toate că o au încă prezentă în cadrul unui proiect de televiziune de amploare, majoritatea nu au înțeles care a fost motivul pentru care soția prezentatorului de la Pro TV a părăsit incinta.

În anul 2011 apărea la TV în show-ul de talente preferat de români, iar în anul 2018 era cooptată și în juriul de la emisiunea de voci. Concret, era vorba despre sezonul cu numărul 8, unde juriza alături de Smiley, Irina Rimes și Tudor Chirilă.

Din păcate, cei care o iubesc pe solistă au văzut cum sezonul următor a fost înlocuită de nimeni altul decât Horia Brenciu, surprinzând pe toată lumea cu această modificare. Mult timp a evitat să spună adevăratul motiv pentru care cei dragi nu au mai văzut-o în scaunul roșu, iar ceea ce rămăsese evident era rivalitatea dintre antrenori.

Au existat de câteva ori ciocniri puternice între ea și celebrul solist al trupei Vama. Invitată la un podcast, Andra a recunoscut că producătorii i-au promis că nu o să fie vorba de ceartă, mai ales în timpul în care concurentul este apreciat de mai mult de un jurat și poate alege:

„Făceam un moment cu cineva, venea Tudor Chirilă și îmi spunea ați stricat piesa, pentru că nu era în viziunea lui. El își punea amprenta, ca rocker, pe melodiile și pe interpretarea concurenților. Și atunci veneam și eu și îmi puneam amprenta ca antrenor”, a adăugat iubita cântăreață.

„Producătorii mi-au promis că n-o să fie pe ceartă și că o să fie ca afară, când nu se schimbă respectul dintre antrenori. Sigur că mă zbat să-l am pe ăla la mine în echipă, dar nu cu mici cuțite aruncate spre un alt antrenor, pentru că, practic, asta se întâmpla. Eu trebuia să fiu rea, că ăsta era show-ul. Intri într-un joc în care nu-ți face păcere și m-am lovit, efectiv, de o competiție între antrenori, cine să spună nu știu ce, care să-l atace pe celălalt, iar eu nu pot să zic că sunt genul ăla de om care nu face față.

Mi-am dorit să fiu acolo, pentru că mulți ziceau că eu sunt vocea. Am ajuns acolo și am dat de cu totul altceva, era un joc. Fiind un show de televiziune am înțeles că așa funcționează. Culmea, mă simțeam acasă, erau oamenii din trustul în care eu sunt și eram ok cu toată lumea. La final am spus că trebuie să vină altcineva în locul meu”

Andra (Sursa: podcast Mihai Morar)