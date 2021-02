Andra a făcut o concurentă să plângă la Românii au Talent. Bătrâna nu s-a mai putut abține, ce mesaj a transmis VIDEO

O bunicuță de 87 de ani a impresionat juriul de la Românii au talent în ediția de vineri, 12 februarie. Operată de două ori de cancer, femeia și-a dorit din tot sufletul să vină în emisiune, dar nu se aștepta la asta. Cum a făcut-o Andra să plângă pe bătrânică și ce mesaj i-a transmis aceasta faimoasei artiste.

Dintre toate bucuriile pe care le mai poți avea la 87 de ani, Victoria Roibu tocmai și-a îndeplinit una dintre ele la Românii au Talent, în ediția de vineri, 12 februarie. Bătrâna a urcat veselă pe scenă, dornică să le cânte celor patru jurați una dintre romanțele ei preferate. Deși viața ei nu a fost ușoară, fiind operată de două ori de cancer, bătrâna a dovedit că nimic nu este imposibil chiar și la venerabila vârstă de 87 de ani. Povestea ei a impresionat pe toată lumea până la lacrimi.

„Aș vrea să mă placă toți care mă ascultă, la anii mei oricine are curajul ăsta, să vină aici. M-am îndârjit singură, câți ani o să o mai duc pe acest pământ? Mi-am zis că mă duc și îmi doresc să mă vadă publicul.”, a declarat concurenta la Românii au talent.

Ajunsă pe scenă, Victoria Roibu și-a povestit viața, scrisă parcă de un scenarist de Oscar. Femeia s-a căsătorit la 15 ani și are o fiică de 70 de ani, cu care se înțelege de minune. Pentru că a lucrat o bună parte din viață ca ospătar, concurenta a avut prilejul să cunoască oameni de valoare, mari artiști ai României, precum Dan Spătaru și Ioana Radu.

Vocea ei melodioasă i-a făcut pe jurați să lăcrimeze, în special pe Andi Moisescu, cel care s-a bucurat din postura de spectator, fiind aflat în izolare la momentul filmării acestei ediții.

Și pentru că Victoria și-a dorit din tot sufletul să cânte alături de Andra, jurata i-a făcut pe plac bătrânicii și a acompaniat-o la o romanță.

„Eu mă bucur că a cântat Andra cu mine. Dumnezeule, ce bucurie am trăit. Toată viața mi-am dorit asta, am așteptat. Și acum am trăit asta. Vă doresc o bucurie ca a mea”, a declarat Victoria Roibu, vizibil emoționată, la Românii au Talent.