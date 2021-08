Andi Moisescu, declarații despre plecarea din PRO TV și salariul său: ”Am primit şi eu oferte”

Andi Moisescu lucrează de trei decenii de ani la Pro TV. El s-a angajat la acest post de televiziune la vârsta de 18 ani. După atâția ani de muncă, Andi Moisescu a făcut dezvăluiri despre atât salariul lui, cât și despre ofertele de la alte televiziuni, primite primit de-a lungul timpului.

La Pro TV, Andi Moisescu prezintă emisiunea „Pe Bune?!’, „Apropo TV’, dar este și în juriul de la „Românii au talent’. El a spus că e mulțumit cu contractul său de la Pro TV și cu salariul care i se oferă.

Dar nu mă plâng aici la PRO TV. Nu m-am plâns niciodată, poţi să-i întrebi pe toţi cei care au trecut prin managementul Pro TV-ului că în toţi ani ăştia nu m-am plâns niciodată de salariu. Când l-am primit, am zis ”sărut mâna” şi când nu l-am primit, am căutat eu să-mi câştig banii din altă parte.”, a spus el, pentru click.ro.

„Nu cred că se mai poate întâmpla să plec la o altă televiziune în viaţa asta. Sincer, aici, la Pro TV am şi început, în 1991, suntem în 2021, deci am 30 de ani în cap. Dacă 30 de ani nu m-a luat nimeni…

Cum era și firesc, Andi Moisescu a primit și oferte de la posturile concurente, însă nu a fost atras de niciuna.

„Nu cred că aş ”zbura„ din Pro dacă m-aş plânge. Nu prea sunt de acord cu varianta ”zburatului” (dat afară, n.r.). Şi psihologic să ştii că un om nu schimbă nimic în viaţă când găseşte ceva mai bun. Doar dacă greşeşte. Trebuie să faci o mare tâmpenie ca să pleci.

Din ce mi aduc eu aminte în ăştia 30 de ani nu-mi amintesc ca cineva să fi zburat aşa, să fi plecat, doar să fi făcut o nefăcută. Mai sunt şi cazuri din astea în care primeşti oferte din alte părti.

Am primit şi eu oferte întotdeauna, dar trebuie să-ți spun sincer că eu calculez, pun o ofertă în cumpănă, cu ce am, nu pun banii de aici versus oferta primită. Pun banii de aici, plus anii de aici, toţi anii acumulaţi de aici, versus banii de dincolo”, a mai spus Andi Moisescu, potrivit sursei citate.