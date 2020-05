Anda Călin a născut! Bucurie uriașă pentru Liviu Vârciu. Surpriză totală la maternitate

E bucurie imensă în cuplul Liviu Vârciu – Anda Călin! Cei doi au devenit părinți pentru a doua oară, după ce frumoasa brunetă a născut în mare secret. Surse au confirmat pentru Click! că familia s-a mai mărit cu un băiețel.

Liviu Vârciu și Anda Călin, din nou părinți

De altfel, fotoreporterii Click au surprins-o pe Anda Călin, în vârstă de 30 de ani cu doar două săptămâni în urmă, afirmându-și burtica de gravidă cu mândrie. Era relaxată și părea că se simte foarte bine în ultimul trimestru de sarcină. Nici silueta ei nu s-a transformat foarte mult, la fel cu s-a întâmplat și la sarcina cu primul ei copil, Anastasia.

Iată că acum familia s-a mărit și cu un băiețel, pe care, de altfel, Liviu Vârciu și-l dorea foarte mult. Iată ce declarau prietenii celor doi, în luna februarie, potrivit sursei mai sus citate: „Anda este foarte fericită că va deveni mamă din nou şi, momentan, nu şi-ar fi dorit ca vestea să se afle. Este ca un cadou pentru Liviu care este fericit că va deveni tată pentru a treia oară. La prima ecografie, se pare că va fi băiat. Pentru ea nu contează dacă va fi fată sau băiat, ci să fie sănătos copilul.

Cum l-a ajutat Anda Călin pe Liviu Vârciu

Liviu îşi doreşte băieţel, pentru că are deja două fete. Anda este o mămică grijulie şi abia aşteaptă să îşi ţină în braţe al doilea copil. Sarcina merge bine şi Anda nu are probleme de sănătate”, a precizat o sursă apropiată celor doi. Reamintim că Liviu Vârciu are două fiice: Carmina, în vârstă de 18 ani, din relaţia cu Ami Teiceanu (40 de ani) şi Anastasia Maria (aproape 3 ani), din relaţia cu Anda Călin.