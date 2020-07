Anda Adam, replică usturătoare pentru soț? “Eu cobor la prima, babe”

La începutul acestei luni showbizz-ul românesc era zguduit ne vestea unui nou divorț, cel al Andei Adam de Sorin Niculescu. Cu toate că vedeta nu a confirmat public acest lucru, surse apropiate celor doi au confirmat ruptura dintre cei doi.

Conform unor surse apropiate celor doi, problemele au început încă din luna mai, când vedeta a putut fi văzută fără verighetă și prin dispariția pozelor în care Anda putea fi văzută alături de Sorin Niculescu. Anda, deși persoană publică, nu și-a dorit niciodată ca problemele personale, de familie, să fie făcute public, de altfel a și dat o declarație în care reitera acest aspect.

„Nu am cum să intru în detalii despre ce s-a scris. Mereu am fost un om care și-a asumat lucruri și nu s-a ascuns. Nu am de ce să mă feresc. Atunci când eu am să pun pe rețelele de socializare că am divorțat, atunci chiar am făcut-o. Nu o să vin niciodată să dau detalii despre viața mea intimă.

Nu îmi place să îmi spăl rufele în public. Ca să concluzionez, am să anunț pe social media atunci când eu și soțul meu nu vom mai forma un cuplu. Toată lumea se ceartă, mai ales în perioada asta de autoizolare”, spunea solista în luna aprilie a anului curent.