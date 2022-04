Anda Adam a dat de aur în Cluj. Cum a ajuns să câștige și mai mulți bani EXCLUSIV

Inițial, Anda Adam avea în plan să facă naveta București-Cluj și cumva să reușească să se împartă între afacerile din Capitală și noul club inaugurat la Cluj. Acest lucru a fost posibil doar pe perioada amenajării locației, căci, de când s-a deschis, artista stă mai mult pe acolo. Anda Adam și-a închiriat un apartament într-una dintre cele mai selecte cartiere ale Clujului, fiind vecină cu majoritatea fotbaliștilor de la echipele de club ale orașului.

Alături de viitorul ei soț, Joseph Mohaci, Anda Adam a intrat în afaceri de mii de euro. Se estimează că investiția s-a ridicat undeva la suma de 400.000 de euro, căci artista și-a dorit musai, ca pe lângă aranjamentele interioare să aibă parte și de cele mai bune echipamente de sonorizare. Atât de mulțumită este de acest proiect încât își dorește să transforme locația în unul dintre cele mai de succes cluburi din țară. Astfel că, din luna februarie, de la inaugurare, cântăreața este văzută tot mai des în Cluj.

„Și-a închiriat un apartament în cartierul Plopilor. Aici apartamentele sunt destul de scumpe, de aceea o să vedeți doar fotbaliști care joacă la echipele CFR Cluj și FC Universitatea Cluj. Este o vecină model, adică până acum nu a deranjat pe nimeni. O mai vedem când pleacă de acasă sau când se duce la sală sau să alerge prin împrejurimi. Câteodată e și cu fiica ei, dar cred că cea mică rămâne să facă lecții online. Nu a adus distracția din club și acasă. De câte ori vine își petrece timpul la clubul pe care l-a deschis în zona campusului Observator. Studenții de acolo sunt cei mai fericiți, mai ales că am înțeles că nu are prețuri exagerat de mari ”, ne-a povestit unul dintre vecini.

Aceleași surse ne-au declarat că investiția despre care se tot vehiculează în presă nu se ridică la aproape jumătate de milion de euro, ci este una mult mai mică.

„Se spune că a făcut o super investiție în club, am auzit și sume undeva la 400.000 de euro, însă nu știu cât de reale sunt. Locația nu este una foarte mare, nu cred că are mai mult de 100 mp, cu un ring mic, așa că nu cred că e vorba de suma asta”, ne-a mai povestit sursa noastră. Cu sau fără o investiție de ordinul sutelor de mii de euro, Anda Adam este foarte convinsă că acest club îi va aduce profitul visat. În plus, are în continuare propria ei afacere, cea cu costume de baie despre care spune că este o reală sursă de venit.