Anca Țurcașiu și iubitul, romantici pe bani puțini! Cât au plătit pentru un sejur în Grecia

Anca Țurcașiu a ales să-și petreacă începutul de toamnă pe malul mării Ionice, alături de iubitul ei, Călin Șerban. Cei doi au plecat pe 16 septembrie spre insula Zakynthos, locul unde au găsit liniște, peisaje spectaculoase și, cel mai important, o vacanță la un preț accesibil. Actrița, în vârstă de 55 de ani, și partenerul ei de 51 de ani au împărtășit cu fanii de pe rețelele sociale detalii din călătorie, inclusiv suma cheltuită pentru sejur.

Ajunși direct pe malul mării, într-o locație desprinsă din povești, cei doi s-au bucurat de experiența simplă, dar autentică, a unei cazări rezervate prin Airbnb. Anca a publicat imagini și filmulețe pe Instagram, unde a arătat nu doar frumusețea locului, ci și modul în care se pot organiza vacanțe de vis fără costuri exorbitante.

Secretul vacanțelor accesibile

Potrivit declarațiilor făcute chiar de actriță, cheia reușitei stă în planificarea atentă și în alegerea unor cazări cu prețuri moderate, dar situate în zone spectaculoase.

„Nu alegem deloc cazări scumpe. O simplă cameră cu pat, aer condiționat, frigider și baie este suficientă. Ne bucurăm de sunetul valurilor și de liniștea locului, nu de televizor”, a spus Anca Țurcașiu într-un clip distribuit online.

Pentru cele șapte nopți petrecute în Zakynthos, actrița și iubitul ei au plătit 250 de euro la cazare. Biletele de avion i-au costat 80 de euro, iar pentru mese și alte cheltuieli zilnice au alocat aproximativ 30 de euro de persoană. În total, vacanța romantică a ajuns la suma de 540 de euro.

„Am învățat să călătorim «light». Cu un rucsăcel în spate, bilete cumpărate din timp și cazări accesibile, dar în locații perfecte, putem face mai multe vacanțe pe an”, a explicat actrița. Ea a menționat și un detaliu important: șezlongurile de pe plajă au fost gratuite, ceea ce le-a redus și mai mult bugetul.

Cum reușește Anca Țurcașiu să îmbine munca și relaxarea

În această vară, artista a avut un program încărcat pe litoralul românesc, motiv pentru care vacanța în Grecia a fost așteptată cu nerăbdare. Pentru Anca Țurcașiu, astfel de escapade nu înseamnă doar relaxare, ci și o modalitate de a împărtăși cu fanii săi idei de călătorii smart, unde experiența primează în fața luxului.

Strategia ei de vacanțe „light” devine tot mai populară printre urmăritori, mai ales că demonstrează cum poți călători în destinații spectaculoase fără să cheltuiești sume mari. În plus, simplitatea și autenticitatea experiențelor trăite dau un farmec aparte escapadelor din afara țării.

Pe lângă alegerea unor cazări modeste, dar bine poziționate, Anca Țurcașiu a subliniat importanța biletelor de avion cumpărate din timp. Costul redus al transportului a fost unul dintre factorii decisivi care au făcut ca întreaga vacanță să fie prietenoasă cu bugetul. Alegerea unei destinații în afara sezonului de vârf a contribuit, de asemenea, la reducerea cheltuielilor, luna septembrie fiind ideală pentru temperaturi plăcute și prețuri mai mici.

Un alt truc al cuplului a fost modul în care au gestionat mesele zilnice. În loc să aleagă restaurante luxoase, Anca și Călin au optat pentru taverne locale și preparate tradiționale la prețuri accesibile. Astfel, au reușit să se încadreze în maximum 30 de euro de persoană pe zi pentru două mese consistente și gustări. În plus, au profitat de faptul că în multe zone de pe insulă șezlongurile și umbreluțele de pe plajă sunt gratuite, un avantaj care le-a redus cheltuielile zilnice și le-a permis să se bucure de mare fără griji.

Aceste soluții se aliniază tot mai multor tendințe de călătorie în rândul vedetelor, care, în loc să investească în vacanțe luxoase, preferă experiențe autentice. De exemplu, alte personalități publice din România au recunoscut că aleg Airbnb sau pensiuni locale pentru a descoperi cultura locului și pentru a susține economia zonei vizitate. Această abordare le oferă nu doar intimitate, ci și ocazia de a descoperi frumusețea reală a destinației, departe de zonele turistice aglomerate.