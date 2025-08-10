Anca Țurcașiu, cu nepoțica, la plajă. Reacția prietenilor de pe Facebook a fost promptă: ”Nu prea arăți a bunică!” FOTO

Anca Țurcașiu a petrecut o zi la plajă alături de nepoata sa, Zoe, și a împărtășit cu urmăritorii din mediul online imagini și un mesaj care au stârnit numeroase reacții. Fotografiile și descrierea momentului au atras aprecieri, urări și comentarii despre forma fizică a artistei și modul în care își trăiește noul rol de bunică.

Nepoțica și Anca Țurcașiu, momente unice la plajă

Artista a publicat recent pe pagina sa de Facebook mai multe imagini de la plajă, în care apare alături de nepoțica sa, Zoe. Artista a descris într-un mesaj concis și sincer atmosfera de la mare:

„Așa arată cea mai fericită bunică…. mai aveam și ochelarii la ochi, ca să arăt a bunică…. Zoe îmi curăța picioarele de nisip cu apa din stropitoare…. Doamne, câtă bucurie, câtă dragoste!”, a scris vedeta pe pagina sa, alături de câteva imagini cu Zoe la plajă.

Anca Țurcașiu și-a uimit fanii

Aflată într-o formă fizică de invidiat la cei 55 de ani ai săi, Anca Țurcașiu este mereu în atenția publicului, mai ales pe rețelele sociale. După divorț, artista s-a reinventat, și-a refăcut viața alături de un bărbat alături de care radiază, iar mai nou este și bunică, poate una dintre cele mai cool din România.

Comentariile s-au înmulțit rapid, mulți dintre fani observând energia și vitalitatea artistei. Cel mai frecvent mesaj: „Nu prea arăți a bunică!” — o remarcă ce subliniază contrastul între stereotipurile despre vârstă și imaginea actuală a artistei. Reacțiile au fost în mare parte pozitive, apreciind forța fizică și prezența plină de viață a Ancăi.

Cum au reacționat fanii din online

Comentariile la postarea sa au fost numeroase și variate, de la aprecieri privind rolul de bunică, „Așa ar trebui să fie toate bunicile” , până la urări simple și calde: „Să vă trăiască prințesa”, „O minune de copil! Să vă trăiască!” ori „Să-ți trăiască nepotica, să vă bucurați de ea!”.

Unii urmăritori au remarcat și frumusețea, dar și posibilele reacții negative pe care aceasta le poate atrage:

„Ești minunată și foarte mișto, lucru care, din păcate, atrage deseori răutăți și invidii… Îți doresc să fii mereu ferită de răutatea, veninul și frustrarea unora”.

Alții au împărtășit propria experiență de bunic: „Este cea mai fericită perioadă a noastră, trăim o a doua tinerețe, atât că nu îi vedem atât de mult pe cât am vrea… să le citim povești, să le explicăm câte în lună și în stele, pentru că acum avem răbdare și timp”.

Anca Țurcașiu, artistă, iubită și bunică

Actriță și cântăreață cunoscută, Anca Țurcașiu are o carieră ce traversează mai multe generații și forme de exprimare artistică în România. Activă în teatru, revistă, televiziune și muzică pop, ea a continuat să prezinte spectacole de divertisment și să apară în emisiuni consacrate, construindu-și un profil profesional solid și diversificat.

Artista a devenit bunică în anul 2023, când fiul său, Radu, împreună cu partenera, au devenit părinți ai unei fetițe, Zoe. De atunci, Anca întreține o prezență constantă pe social media, împărtășind momente de familie care dezvăluie o latură personală a vieții sale.