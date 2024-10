Anca Țurcașiu și-a postat nepoțica pe internet. Micuța Zoe e simpatică foc! În ce ipostază au apărut cele două

Anca Țurcașiu se bucură din plin de ipostaza de bunică, iar de curând s-a fotografiat alături de fiul și de nepoțica sa. Micuța Zoe a venit pe lume în luna iunie și seamănă perfect cu tatăl ei, fiul actriței.

Anca Țurcașiu își împarte timpul între activitățile profesionale, vacanțe și familie. Actrița este, de câteva luni, bunică, iar ipostaza i se potrivește de minune. Vedeta a imortalizat câteva momente cu fiul și cu nepoțica ei și le-a publicat pe rețelele de socializare.

Actrița radiază de fericire în compania celor dragi, lucru remarcat și de către cei care o urmăresc în mediul online. Micuța Zoe, nepoțica ei, a moștenit câteva trăsături de la tatăl său, fiul artistei. Fetița s-a născut în luna iunie, iar pe 1 septembrie a fost botezată.

”Ce frumos! Felicitări”, ”O bunică superbă, multe binecuvântări și fericire alături de familie și de cei dragi”, ”Ce oameni simpli… să vă bucurați de minune”, ”O bunică tânără, fericită și binecuvântată”, ”Felicitări! Să vă trăiască minunea” – au fost câteva dintre comentariile primite de vedetă la postare.

Fiul vedetei, Radu Georgescu, s-a căsătorit în urmă cu doi ani cu iubita sa. Actrița a declarat, la un moment dat, că încearcă să nu intervină în relația lor și se abține de la a le da sfaturi.

”Da, am mai spus că n-am dat sfaturi sub nicio formă și nici nu mă bag în viața lor. Sunt foarte fericiți, se iubesc foarte mult. Regrete vizavi de relația cu Radu nu am. Am fost foarte prezentă în viața lui, chiar dacă plecam mult în turnee. Am fost o mamă care a făcut lecții cu el în fiecare zi, care petrecea mult timp cu el, ocupându-ne de o grămadă de activități împreună.

Eu nu am fost o adolescentă rebelă, am fost mult prea cuminte, fără să fiu neapărat o tocilară. Îndeplineam toate sarcinile cu foarte mare corectitudine, părinții mei nici nu m-au simțit. În schimb, Radu a fost destul de rebel, a avut o adolescență… Băieții sunt altfel cred. A depășit momentul acela pe la 20 de ani. Astăzi avem o relație foarte frumoasă, suntem foarte buni prieteni. A redevenit bun, cald, înțelept și sunt foarte fericită.

Da, mi-ar plăcea să am o nepoțică cu părul ondulat și cu ochii verzi – o bombonică de fetiță”, spunea Anca Țurcașiu, într-un interviu pentru viva.ro, înainte de a deveni oficial bunică.