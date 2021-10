Anca Țurcașiu, în cârje la emisiunea lui Cătălin Măruță. Ce a pățit artista: ‘Nu am vrut să mă victimizez’

Anca Țurcașiu a trecut prin clipe dificile. Frumoasa actriță a avut parte de un mic accident casnic, în urma căruia a avut probleme la picior. Cum a apărut vedeta în cârje la emisiunea lui Cătălin Măruță de pe PRO TV.

Anca Țurcașiu și-a șocat fanii când a apărut în cârje La Măruță de pe PRO TV. Frumoasa actriță a pășit cu atenție, sprijinită de prezentatorul emisiunii, soțul Andrei asigurându-se că vedeta se simte confortabil pe canapeaua din platou.

Faimoasa artistă a povestit că a avut parte de un mic incident casnic, care a i-au cauzat câteva probleme la piciorul drept. Anca Țurcașiu a alunecat și a căzut pe gresia lucioasă din apartament, rupându-și rotula. Cântăreața este nevoită să poarte orteză în următoarea perioadă.

„Am cazut, intr-o zi, pe gresie in genunchi. Acum sunt foarte bine. La mare eram. Intr-o seara am plecat si am cazut. Eu de fel sunt destul de impiedicata, am atras asta. M-am gandit toata vara sa nu alunec pe gresie, ca era lucioasa. Mi-am rupt rotula. Mi-am tinut toate spectacolele cu orteza, am instalat fotoliu pe scena.

Deși a avut probleme cu genunchiul, frumoasa actriță nu s-a lăsat doborâtă de probleme și a continuat să practice meseria pe care o iubește atât de mult. Anca Țurcașiu a reușit și reușește în continuare să-și ducă spectacolele la bun sfârșit.

Ca orice actor măreț, care simte o responsabilitate pentru publicul său, Anca Țurcașiu a mărturisit că și-a continuat spectacolele, performând cu orteza, bucurându-se de faptul că românii continuă să meargă la teatru chiar și în contextul pandemic.

„La teatru, am adaptat-o si pe Dolores, personajul meu din piesa „Rude cu nevasta-mea”, am facut-o schiopa. Am zis asta e, s-a intamplat. Am avut mult ajutor de la prieteni, de la Radu, băiatul meu. Mi-am tinut spectacolele in fiecare seara. Am avut mult timp sa citesc, sa ma uit la filme, m-am odihnit.

Nu am scos gresia, dar acum suflu si in iaurt, stii cum e. Durerea e inevitabila, suferinta e optionala. Nu am vrut sa ma victimizez, am mers mai departe. Pana in decembrie o sa pot sa dansez si o sa fiu in mare forma.

Lumea vine la teatru si in contextul actual, pentru ca au nevoie sa se simta bine. Ma bucur ca nu ne-au inchis de tot.”, a declarat frumoasa actriță Anca Țurcașiu la emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV.