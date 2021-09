Informații de ultimă oră despre nunta lui Gheorghe Gheorghiu. Ce va fi special la eveniment (exclusiv)

Informații de ultimă oră despre nunta lui Gheorghe Gheorghiu! Solistul se pregătește să se însoare cu aleasa inimii lui, Gabriela. În luna noiembrie, cei doi vor deveni soț și soție peste ocean, în America.

Gheorghe Gheorghiu se însoară la 67 de ani! La finalul anului trecut, solistul a cerut-o de soție pe Gabriela Băncescu. Femeia este originară din Brașov, la fel ca interpretul, însă locuiește de ani buni în SUA. Înainte de marele eveniment ce va avea loc în America, departe de ochii curioșilor, Gheorghe Gheorghiu a făcut și primele dezvăluiri despre nuntă.

Potrivit Impact.ro, Gheorghe Gheorghiu a ales să-și facă costumul de mire în țara natală, pe comandă, iar Gabriela Băncescu nu va purta o rochie de mireasă tradițională. Nunta se anunță a fi una fastuoasă, invitațiile fiind trimise deja.

“Aş fi putut desigur să aleg să mi-l cumpăr din Statele Unite, dar eu am vrut să mi-l fac acasă. Ca atare, chiar în zilele acestea, de început de septembrie, voi face mai multe vizite scurte la Brăila, acolo unde am găsit ceea ce.mi doream şi am dat comandă pentru viitorul meu costum. Va fi unul normal, negru, cu nimic ieşit din comun, fără briz-brizuri”, a declarat el pentru pentru sursa citată mai sus.

“Gabriela a ales să nu poartă o rochie de mireasă, aşa cum tradiţional se face în asemenea ocazii. A fost alegerea ei, iar eu am respectat-o. De fapt, la vârsta noastră, nu va fi chiar o nuntă tradiţională, dintre acelea cu volănaşe şi tot felul de teme, dar va fi o nuntă mare, cu probabil 600 de invitaţi”, a mai adăugat Gheorghe Gheorghiu.