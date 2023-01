Anca Ţurcasiu, imagini de senzaţie în costum de baie. Vedeta arată fenomenal la 52 de ani. Foto

Anca Țurcașiu este invidiată de multe doamne și domnișoare pentru felul în care arată. Celebra actriță și cântăreață deține măsurile perfecte și o siluetă de viespe la 52 de ani. De asemenea, solista nu se ferește să își arate trupul bine sculptat în postările din mediul online. Fanii care o urmăresc intens au văzut recent câteva fotografii cu artista în costum de baie. Iată cum arată și care au fost reacțiile internauților!

Anca Țurcașiu se bucură de măsurile perfecte la 52 de ani. Celebra cântăreață și actriță reușește și acum să își surprindă fanii cu imaginea sa care s-a schimbat foarte puțin de-a lungul anilor.

Aceasta se află de o viață în fața publicului care o apreciază pentru modul în care a reușit să își mențină notorietatea. Mulți din fanii săi sunt acum surprinși de felul în care a trecut peste divorțul de tatăl fiului ei.

De asemenea, majoritatea internauților au observat că bruneta își trăiește acum viața în liniște, departe de agitație și lucruri neplăcute.

Vedeta se mândrește cu o siluetă de invidiat, iar mai ales după divorț oamenii din jurul ei au observat transformarea. Solista a mărturisit că a renunțat la câteva alimente din dieta sa zilnică și că are grijă la programul sportiv sau cel de somn. Mai exact, Anca Țurcașiu nu consumă carne, ouă sau lactate.

„Fac sport, am grijă cât dorm, am grijă ce mănânc, am grijă ce oameni am în jurul meu, oameni buni cu o energie pozitivă și mă bucur de fiecare zi pe care o trăiesc. Nu știu dacă am un secret sau ceva, dar am învățat să mă valorific pe mine și să înțeleg că trebuie să păstrez în jurul meu oamenii buni, oamenii cu adevărat care merită și care îmi sunt alături și mă iubesc cu adevărat.

Mănânc doar pește, fructe de mare și legume. Asta este tot ce mănânc. Am eliminat carnea, ouăle, lactatele din alimentația mea, carbohidrații, sunt foarte bine, mă hrănesc corect și sunt fericită!”, a povestit actrița, pentru click.ro.