Anca Serea, ședință foto provocatoare la malul mării. Soția lui Adi Sînă și-a etalat silueta de invidiat pe internet

Anca Serea este una dintre cele mai apreciate vedete din România și, în ciuda faptului că a trecut prin 6 sarcini, reușește să își mențină silueta de invidiat. Vedeta, soțul ei, Adi Sînă, și câțiva dintre copiii lor s-au bucurat de câteva zile de relaxare la mare, iar Anca și-a cucerit fanii cu fotografiile publicate în mediul online.

Anca Serea și familia ei au profitat de vremea caldă și au dat o fugă la mare. Vedeta s-a relaxat la plajă alături de copiii ei și a pozat provocator, iar ulterior a încărcat imaginile pe rețelele de socializare. La 43 de ani și după 6 nașteri, fosta prezentatoare de televiziune arată extraordinar în costum de baie, iar cei care o urmăresc în mediul online au remarcat acest lucru.

Soția lui Adi Sînă a pozat într-un costum de baie negru, dintr-o bucată, care i-a pus în valoare silueta de vis. În alte fotografii, Anca Serea apare îmbrăcată într-o cămașă albă, din in, semi-transparentă. ”Ești cea mai atrăgătoare femeie din România”, ”Superbă”, ”O frumoasă ca întotdeauna”, ”Minunată”, Frumoasă și sexy” – au fost câteva dintre comentariile primite la postări.

Anca Serea face eforturi mari pentru a-și menține silueta din tinerețe și, de-a lungul timpului, a adoptat o serie de obiceiuri care o ajută să rămână în formă și să nu acumuleze kilograme în plus. Vedeta nu consumă deloc alcool, iar atunci când vine vorba despre mâncare, nu face excese. Într-un interviu acordat în trecut, soția lui Adi Sînă a recunoscut că și-a educat gusturile, astfel încât nu simte nevoia să consume des alimente nesănătoase, care îi pun silueta în pericol.

”Nu sunt ca vinul, nu! Eu nu beau alcool, orice comparație e potrivită, mai puțin aceasta cu vinul! Nu fac nimic, cred că sunt norocoasă și am grijă la programul de somn, la ce mănânc. Am început să fac și sport susținut pentru că am avut câteva probleme de sănătate și nu prea am putut să fac efort fizic. Cam asta este. Sunt un om foarte optimist, bucuros și fericit! Pe afară vopsit gardul, înauntru leopardul! Cine zice că nu are deloc minte (n.r. celulită). Bineînțeles (n.r. are și ea). Adi e ca vinul, lui i se potrivește! Cel roșu, pe cel alb nu îl bea! Nu beau alcool, nu am băut niciodată! Niciodată în viața mea! Nici nu am fumat! Puteți să îl întrebați și pe el”, a mărturisit Anca Serea.