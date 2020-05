Anca Serea s-a dat de gol în fața fanilor. Secretul brunetei a ieșit acum la iveală

Anca Serea a împărtășit secretul său pe care îl ține bine ascuns din copilărie. De fiecare dată când are ocazia, frumoasa brunetă se bucură nespus de spectacolul oferit de mama natură.

Anca Serea s-a dat de gol în fața fanilor. Adoră ploaia

Anca Serea nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este o prezentatoare de televiziune foarte bine cunoscută în România. În plus, este mama a șase copii, iar felul în care arată după atâtea sarcini le fac geloase pe multe românce. Recent, a împărtășit cu prietenii săi de pe rețelele de socializare un secret, o pasiune, pe care o are de când s-a născut.

”Ploaia vindecă. Ploaia mângaie. Poate părea ciudat, dar mie imi place ploaia. Pe lânga efectul de curățarea pe care îl are asupra întregii naturi, îmi creează o stare de liniște, care mă îmbie la relaxare și îmi induce o stare de nostalgie. Am senzația uneori că ploaia nu curață doar pământul și plantele, ci și pe noi, ca oameni.

”Hrănește viața și este unul dintre darurile de care ne bucurăm pe Pământ”

Ne spală sufletul de tristețe și suparare pentru a-l umple apoi cu un curcubeu plin de viață. Să fim recunoscatori pentru ploaie pentru că regenerează, hrănește viața și este unul dintre darurile de care ne bucurăm pe Pământ, trimis de Dumnezeu. Săptămâna binecuvântată, va pup și va îmbrățișez”, a scris Anca Serea pe pagina sa de Instagram.

Bruneta se menține foarte bine și arată ca un adevărat fotomodel, însă în spatele siluetei sale de invidiat stă multă muncă în sala de fitness. Vedeta se pare că nu are de gând să se oprească aici și a recunoscut că dacă va rămâne din nou însărcinată, va aduce pe lume încă un copil. În prezent se afl în autoizolare împreună cu soțul său, Adi Sână, și cu copiii săi, cu care are ocazia să petreacă timp de calitate.