Anca Serea, anunțul care i-a bulversat pe toți: ”Al șaptelea copil?”

Au șase copii și cu ei doi – opt, deci era clar că, la un moment dat, Adi Sînă și Anca Serea trebuia să ia decizia de a se duce într-o casă mai mare. Cei doi sunt căsătoriți de opt ani și au împreună patru copii: Noah (7 ani), Ava (5 ani), Moise (3 ani) și Leeeah , de câteva luni. Vedeta Prima Tv a venit în căsnicia cu Adi Sînă cu doi copii care au rezultat din mariajul fostei prezentatoare TV cu omul de afaceri Filip Poplingher. Acesta a murit de cancer și a lăsat-o singură, la 28 de ani, cu doi copii – David (18 ani) și Sarah (12 ani).

Necesitatea de a-și scimba casa era imperioasă, așa că cei doi au luat decizia să se mute dintr-o cochetă casă situată la Cernica într-o alta, mai mare, în Pipera. deocamdată, aceșia stau cu chirie. testează să vadă dacă s esimt acolo, dacă le place și dacă vor să se mute acolo definitiv.

„Ne doream mai mult spaţiu şi am decis să facem această schimbare majoră. Casa în care ne-am mutat este situată în Pipera şi am închiriat-o. Încă nu am cumpărat-o pentru că este important pentru noi să vedem cum se vor acomoda copiii.

Ei merg la aceleaşi şcoli şi grădiniţe, aici nu am făcut deloc modificări şi nici nu cred că vom face pentru că nu vrem să le dăm peste cap programul. Dacă lor le va fi bine aici, atunci noi vom cumpăra această frumoasă căsuţă” (Adi Sînă)