Anca Serea a decis să spulbere misterul despre a șaptea sarcină: ”Am luat câteva kilograme, vreo 3-4”

Anca Serea este o mămică extrem de devotată, cunoscută pentru dragostea pe care o are față de micuții săi, 6 la număr, dar și pentru povestea frumoasă de dragoste pe care o trăiește alături de Adi Sînă. Toată lumea se întreabă dacă aceasta își dorește și al șaptelea copilaș, așa că vedeta s-a decis să elucideze misterul.

Anca Serea a decis să vorbească despre zvonurile ce s-au vehiculat în ultima perioadă, explicând că nu poate să rămână însărcinată în următoarea perioadă pentru că se confruntă cu anumite probleme de sănătate. În același timp, vedeta a luat în greutate, așa că toată lumea ar fi crezut de aici că va deveni din nou mămică, deși nu este deloc adevărat.

„Nu, nu este adevărat. Condiția mea medicală nu îmi va mai permite, din păcate, să am în următoarea perioadă niciun fel de copil, poate doar unul adoptat.

Nu sunt însărcinată sub nicio formă. Am niște probleme destul de grave medical care nu mi-ar permite. Am luat câteva kilograme, este adevărat, vreo 3-4 și lumea probabil este învățată să fiu foarte slabă, dar din cauza faptul că iau foarte multe suplimente alimentare am mai pus câteva kilograme. Lumea probabil caută fantasticul acolo unde nu este cazul.”, a declarat Anca Serea într-un interviu recent, citată de WOWbiz.