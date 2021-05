Ce a păstrat Anca Pandrea de la Iurie Darie, după moartea lui. Îl folosește în fiecare seară (exclusiv)

Anca Pandrea și Iurie Darie au format, timp de 26 de ani, un cuplu frumos. Din păcate tragedia a lovit celebrul cuplu de actori. În 2012 moartea lui Iurie Darie a venit ca un șoc. Acum Anca Pandrea suferă în tăcere și nu face altceva, decât să se gândească la cel care i-a fost partener atâta vreme.

După o relație de 26 de ani, într-o zi de 9 noiembrie 2012, lumea actriței Anca Pandrea avea să se destrame. Partenerul ei de viață, marele actor Iurie Darie avea să înceteze din viață. Durerea și suferința Ancăi Pandrea nu a încetat nicio clipă în toți acești 9 ani. Rămasă singură, bolnavă, Anca Pandrea se încarcă din amintirile sale cu Iura din toți anii petrecuți împreună. Recent a stat de vorbă cu redacția Impact.ro, declarând:

“L-am simțit alături de mine pe Iura, spiritual, am stat de vorbă cu el, i-am zis of-urile. De Paște, am fost doar eu cu Iura. Însă, chiar și așa, am gătit puțin, am făcut friptură de miel, ciorbă de miel. Am cumpărat cozonac și drob și gata Sărbătorile!

Am avut un Paște liniștit, plus că în perioada asta, cu COVID-19, nu am primit mai pe nimeni în casă, doar două prietene, atât, nimic mai mult. Nici nu m-am vaccinat până în momentul de față pentru că nu am avut chemare pentru lucrul ăsta, dar o voi face în viitorul apropiat.”, a declarat Anca Pandrea redacției Impact.ro.