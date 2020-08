Anca Pandrea, grave probleme de sănătate. Ce i-a descoperit medicul acum 2 săptămâni: ”Nu mai ies”

În urmă cu 8 ani, Anca Pandrea devenea văduvă, după ce, Iurie Darie înceta din viață. După acst moment starea de sănătate a Ancăi pandrea s-a deteriorat, suferind de grave afecțiuni, în timp ce singurătatea o copleșește tot mai tare.

La cei 73 de ani ai săi, Anca Pandrea nici acum, la 8 ani de la dispariția marelui actor, Iurie Darie, nu s-a împăcat cu gândul că dragostea vieţii sale s-a stins. Sufletul său a devenit din ce în ce mai gol. Din păcate, conform celor povestite chiar de ea, încă din tinerețe suferă de insuficiență cardiacă, probleme cu coagularea sângelui, probleme cu glanda și gastrită, iar acum starea ei de sănătate s-a agravat. Datorită agravării stării de sănătate, dar și pe fondul actualei situații de criză, Anca Pandrea a fost nevoită să stea numai în casă, ieșind foarte puțin afară, poate doar la cumpărături, dar nici atunci foarte mult timp.

„Eu nici la cimitir la Iura nu am putut să merg. Pe 14 martie am rugat un prieten, pe George Munteanu, unul dintre cei mai buni proiectanţi din Capitală, care m-a ajutat mult. El a mers la Iura. Dacă se mai răcoreşte pot să merg cu metroul. De abia aştept. Acum două săptămâni, Iura m-a ajutat şi mi-a răspuns mental, fără el nu puteam rezista şi să trec peste problemele de sănătate”., a povestit actrița.

În ultima perioadă Anca Pandea a avut mari probleme de sănătate și astfel a fost nevită să ajungă de urgență la medic. Actrița a povestit că a ajuns la patru medici diferiți și toți au pus același diagnostic, din păcate, insuficiență cardiacă pulmonară de gradul 3.

”Medicul mi-a dat un alt anticoagulant. De doi ani foloseam altul, acum îl am pe cel mai nou. Costă mult, dar îl iau cu 330 lei cu un card, cu ajutorul unui medic. Eu am insuficiență cardiacă pulmonară de gradul 3 și atunci intru în panică de frică. „De atunci, eu nu am ieşit doar în jurul casei. Plimb câinele dimineaţă şi seara, cam o oră, dar ştiu oameni care merg singuri să se plimbe. Am avut probleme cu coagularea sângelui. Eu de fel nu le iau în serios decât când e de spital. ”, ne-a mai spus actrița.