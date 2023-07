Anca Pandrea, adevărul despre pensia pe care o are. Actriţa nu stă bine nici cu sănătatea: „Nu am ieșit la cerșit!” EXCLUSIV

La 77 de ani și văduvă de 11 ani, aproape, actrița Anca Pandrea înfruntă cum poate provocările destinului. Ea spune că există multe lipsuri în viața sa, dar a decis să nu se plângă. Sau, dacă totuși o va face, să fie foarte rar.

„Nu debordez de sănătate, dată fiind și vârsta pe care o am, și nici de bani. Dar nici nu mă plâng! Am sprijinul unei doamne care mă mai ajută la gătit și la făcut curat prin casă. În rest, puțini amici și rare motive de bucurie”, afirmă Anca Pandrea pentru PLAYTECH ȘTIRI.

Dacă despre viața sa prezentă oferă anumite amănunte, nu e la fel de deschisă atunci când vine vorba despre modul în care reușește să se descurce cu cele necesare vieții de fiecare zi, date fiind condițiile actuale, cu o inflație ridicată.

„Nu am stat niciodată să spun câți bani am din pensie și nici nu m-am plâns dacă sunt prea puțini sau prea mulți. Nu că ar fi! Dar, tot ceea ce contează e până la urmă că până astăzi nu am ieșit în stradă, la cerșit!”, adaugă fosta soție a îndrăgitului actor Iurie Darie.

Nu e foarte sigură însă dacă se poate prezenta lumii ca fiind o fire cumpătată sau mai degrabă ușor norocoasă. Niciodată însă răsfățată de soartă! Când e însă întrebată în cine sau în ce își mai pune speranțe pentru viitor e absolute categorică: „Sperante nu-mi pun în nimeni din lumea asta! Dar dacă ar fi să-mi mai doresc ceva de la viața asta e ca țara mea să rămână întreagă, așa cum e acum!”.