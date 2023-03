Actorul Iurie Darie ar fi împlinit azi 94 de ani. Marea lui iubire, Anca Pandrea, nu l-a mai serbat, însă, ca odinioară, cu tort și cu șampanie, la mormântul lui, din cimitirul ”Sfânta Vineri”, din Capitală: „Cred că am obosit un pic. Anul acesta nu am mai fost în stare să fac ceea ce făceam de obicei!”, ne-a declarat Anca Pandrea, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Actrița Anca Pandrea a marcat ziua de 14 martie, data nașterii lui Iurie Darie, într-un mod diferit față de tradiția personală. Fosta parteneră de viață a lui Iura, cum era acesta alintat de prieteni și de apropiați, ne-a declarat, exclusiv pentru Playtech Știri:

„Cred că am obosit un pic. Anul acesta nu am mai fost în stare să fac ceea ce făceam de obicei. Am găsit însă resurse să merg, ca de fiecare dată, la capătâiul lui”.