Anca Dumitra, Gianina din Las Fierbinți, surprinsă alături de iubitul misterios. Imaginile au pus pe jar fanii serialului

Dacă în Las Fierbinți este o tânără frumoasă și naivă, în viața de zi cu zi se schimbă rolul! Anca Dumitra (32 de ani), interpreta Gianinei din Las Fierbinți, este la fel de frumoasă, însă e fată serioasă și ”cu bărbat acasă”. Care iubit ați putea spune… Ei, unul pe care îl ține ascuns de ochii lumii, dar cu care pare să trăiască momente foarte frumoase. Are o relație serioasă, iar asta pare că o face să înflorească la fiecare pas.

Cine este iubitul Ancăi Dumitru, Gianina din Las Fierbinți

Anca Dumitra din Las Fierbinți este una dintre actrițele cele mai îndrăgite de la PRO TV. Serialul are un succes imens, iar personajele lui se numără de o notorietate binemeritată. Pe lângă faptul că are un rol de ”păpușică” naivă, Gianina le-a atras atenția telespectatorilor și cu frumusețea ei. Mulți s-au întrebat imediat dacă așa o fată este singură sau are iubit.

Acest aspect a fost lăsat mult timp deoparte de către Gianinuța, însă nu s-a mai putut ascunde și de paparazzi. Așa se face că Anca Dumitra a fost fotografiată alături de un tânăr misterios, înalt și foarte atrăgător. Dar cine este acesta?

„Gianina îl are și pe Robi, și pe Giani. Gianina are mai mulți. Este discretă Anca Dumitra”, a glumit actrița într-un interviu în emisiunea La Măruță. Vedeți pe Cancan.ro imaginile cu Anca Dumitra și iubitul ei.

Cum a ajuns să joace în Las Fierbinți

Paradoxal, Anca Dumitra susține că nu i-a plăcut comedia prea mult în timpul facultății. S-a remarcat cu roluri mai serioase, mai… dramatice, însă nu s-a simțit în largul ei în astfel de roluri comice.