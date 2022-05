Bătrâna din imagine a fost cerută de soție de un tânăr de 19 ani. Diferența de vârstă dintre ei e colosală

Se spune că dragostea nu are vârstă, iar atunci când simți că ți-ai găsit jumătatea trebuie să îți urmezi inima și să te asiguri că veți fi fericiți până la adânci bătrâneți. O femeie în vârstă din Italia a fost cerută în căsătorie de iubitul ei de numai 19 ani. Momentul a fost surprins pe TikTok.

Un tânăr italian de 19 ani s-a logodit cu partenera sa de 76 de ani

Un cuplu de italieni face ravagii pe internet, în aceste zile, după ce logodna lor a devenit virală pe rețelele sociale. O femeie de 76 de ani a fost cerută în căsătorie de către partenerul ei mai tânăr decât ea cu 57 de ani. Deși mulți au crezut că cei doi sunt bunică și nepot, adevărul este cu totul altul.

Tânărul care i-ar putea fi nepot are 19 ani și i-a pregătit o surpriză ca-n filme femeii pe care are de gând să o ducă în fața altarului, cât mai curând posibil.

Videoclipul cererii în căsătorie a devenit viral pe Tiktok și a strâns în doar două zile peste 22 milioane de vizualizări. Giuseppe D’Anna și-a luat inima în dinți și i-a adresat cea mai importantă întrebare iubitei lui, o pensionară în vârstă de 76 de ani.

Italianul și-a surprins jumătatea cu un buchet de baloane roșii, în formă de inimă și un superb inel cu diamante, care au făcut-o pe partenera lui de viață să accepte, pe loc, cererea tânărului.

Tânărul de 19 ani s-a pus în genunchi ținând o duzină de baloane uriașe în formă de inimă, sărutându-și cu pasiune iubita pe care abia așteaptă să o ia de soție:

„Promisiunea noastră!” este mesajul pe care Giuseppe l-a scris în dreptul clipului viral de pe TikTok.

Următoarea fotografie a dezvăluit o fotografie adorabilă a celor doi, cu Giuseppe purtând ceea ce părea a fi un lanț de aur, iar viitoarea mireasă ținând un trandafir.

Reacțiile internauților, când au văzut clipul de pe Tiktok

Tânărul de 19 ani, care a strâns aproape 190.000 de fani pe Tiktok, a împărtășit și o imagine a unui inel uimitor cu diamante, bijuteria cu care și-a răsfățat logodnica.

„Și acesta este doar începutul unei lungi serii”, a declarat Giuseppe, în ciuda reacției haterilor din mediul online.

Deși cei doi se iubesc și vor să se căsătorească, internauții nu au văzut cu ochi buni această uniune, criticându-l pe tânărul Giuseppe pentru alegerile sale în amor.

„Cred că ați luat-o puțin în serios când ați spus că vă plac femeile mai în vârstă”, a comentat o persoană, în timp ce alta a fost neîncrezătoare și a spus pur și simplu: „În niciun caz!”. Ea este suficient de mare pentru a fi stră-străbunica lui.”, au scris unii dintre internauți