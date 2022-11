Anamaria Prodan uimeşte din nou. S-a aliat cu Diana Şoşoacă în politică: „Surprize, surprize”. Cum s-au fotografiat cele două

După ce a cucerit lumea impresariatului sportiv, Anamaria Prodan uimește din nou, de data asta, cu o nouă colaborare. Anunțul făcut recent ar putea da planurile multora peste cap. Fiica regretatei Ionela Prodan pare că pregătește o alianță politică cu nimeni alta decât Diana Șoșoacă. Fotografia în care apar împreună a făcut furori în mediul online.

Este cunoscută în lumea fotbalului, în televiziune, presă, lumea mondenă din România. Anamaria Prodan nu mai are nimic de demonstrat, însă este pregătită mereu pentru noi provocări. În plin proces de divorț cu Laurențiu Reghecampf, la puțin timp după episodul șocant în care s-au bătut în fața vilei din Snagov, impresara a anunțat că a făcut primul pas pentru a intra în lumea politică, devenind membru al partidului înființat de Liviu Dragnea și Codrin Ștefănescu – Alianța Pentru Patrie (APP)

Acum, Anamaria Prodan a dat de înțeles că pregătește o nouă alianță. Ar fi vorba despre o colaborare cu nimeni alta decât Diana Șoșoacă. Cele două au fost fotografiate recent împreună, imaginea fiind publicată de impresară pe o platformă de social media, cu descrierea:

Cu doar câteva zile în urmă, Anamaria Prodan anunța, pe pagina sa de Instagram, că a decis să intre în politică, dorind să se dedice luptei pentru drepturile femeilor din România. Fiica regretatei Ionela Prodan s-a înscris în partidul înființat de Liviu Dragnea și Codrin Ștefănescu – Alianța Pentru Patrie (APP).

„Când am intrat în lumea fotbalului, am promis că fac istorie. Și am făcut! Transferurile fabuloase pe care le-am realizat de-a lungul anilor, rezultatele pe care le-am obținut într-o lume dominată de bărbați, îmi sunt martori.

Când am intrat în televiziune, am promis să fac istorie. Iar voi știți: prin reality show urile mele și prin toate emisiunile în care m-am implicat, am fost lider de audiența și am făcut istorie!

Acum, am intrat în politică și, din nou, am promis. Am promis că voi mișca lucrurile și legile pentru ca femeilor românce să le fie mai bine.

Astăzi, am făcut primul pas pe drumul în politică: am avut prima conferință de presă din poziția de vicepreședintă a Alianței Pentru Patrie și președintă a Organizației de Femei a A.P.P.

Așa cum am spus de bun început, voi duce, acest proiect, împreună cu voi, până la capăt!”, a transmis Anamaria Prodan.