Ce va face Anamaria Prodan alături de mama lui Elon Musk, în România. Toate detaliile întâlnirii dintre cele două: „Sunt mândră”

Numele celebrului afacerist va fi din nou legat de țara noastră, peste doar câteva luni, când cea mai importantă femeie din viața lui va ajunge în România. S-a aflat ce va face mama lui Elon Musk alături de nimeni alta decât Anamaria Prodan. Impresara a vorbit recent despre întâlnirea pe care o va avea cu Maye Musk.

După petrecerea de Halloween de la Castelul Bran, numele lui Elon Musk urmează să fie din nou legat de țara noastră, peste doar câteva luni.

Detalii neașteptate de la evenimentul programat pentru luna ianuarie a anului viitor au fost dezvăluite recent de nimeni alta decât Anamaria Prodan. Impresara a anunțat că va avea ocazia să apară alături de mama lui Elon Musk cu ocazia lansării cărții „O femeie își face un plan: Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes”, ce va avea loc la Sala Palatului din București.

„Maye Musk va veni pentru prima oara in Romania. Un eveniment unic in care va povesti cum e sa cresti trei copii singura, cum unul dintre copii devine cel mai bogat om al Planetei. Asemănările dintre mine și MAYE sunt uluitoare și ma rog la Dumnezeu ca cele 3 comori ale mele sa calce pe urmele copiilor domniei sale !

Un eveniment organizat de Adrian Thiess, omul drag mie pe care l consider parte din Familia mea ,omul care a adus in Romania cei mai puternici oameni ai Planetei! Pe data de 26 Ianuarie la Sala Palatului sunt mândra sa stau alături de aceasta femeie puternica și sa vorbim in fata femeilor din Romania despre demnitate , mândrie , succes, educație și munca împinsă la extrem fata de copii și familie și fata de VIAȚA”, a scris Anamaria Prodan, pe o platformă de social media.