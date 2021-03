Anamaria Prodan taie în carne vie. Impresara l-a eliminat, fără să mai stea la discuții

A revenit în atenția presei cu cearta transferului jucătorului FCSB, Denis Mann. Acum aflăm că impresarul Anamaria Prodan declară război antrenorului Liviu Ciobotariu, după randamentul slab al echipei FC Hermannstadt. Anamaria Prodan se pare că nu a stat prea mult pe gânduri, tăind în care vine.

După ce a preluat frâiele echipei sibiene, impresarul Anamaria Prodan anunța revoluția la FC Hermannstadt, aducând un antrenor spaniol în primă fază. Relația spaionului cu presarul Anamaria Prodan a degenerat în demiterea acestuia și aducerea lui Liviu Ciubotariu la cârma echipei din Sibiu.

Numai că lucrurile nu au evoluat așa cum și-ar fi dorit Anamaria Prodan. La nici două luni, Liviu Ciubotariu este demis de către impresarul Anamaria Prodan. Demisia s-a produs nu fără un mic scandal, că altfel nu se poate.

De la preluarea echipei, în 15 ianuarie, obiectul impus lui Liviu CIubotariu era clasarea în primele zece echipe din Liga 1. Din păcate, după două luni FC Hermannstadt este situată pe penultimul loc la retrogradare. Situația i-a nemulțumit pe fani, dar și pe impresarul Anamaria Prodan.

Având numai rezultate negative de la reluarea campionatului, impresarul Anamaria Prodan, conform Playsport.ro, ar fi artizana demiterii lui Liviu Ciubotariu. Clubul a emis și un comunicat prin care anunță despărțirea de Liviu Ciubotariu, în care declară:

Unul din tinerii antrenori, reveniți în România după experiența Naționalei libaneze, prelua FC Hermannstadt în ianaurie 2021. Propunerea preluării ehcipei venea direct la impresarul Anamaria Prodan. Din păcate cele două luni pe banca sibienilor nu -au ajutat pe Liviu Ciubotariu în a aduce rezultatele scontate.

Fanii sibieni după primele meciuri pierdute au început să pună presiune pe antronor, dar și pe conducerea echipei. Astfel că decizia de demitere a lui Ciubotariu a venit și ca urmare a presiunii puse de fanii echiepi. Imediat după cerereea fanilor de a fi demites, Liviu Ciubotariu declara:

”Nu sunt un loser, eu niciodată nu am să renunţ. Pentru că dacă m-am urcat în această barcă, iar barca a început să ia apă, mi-ar fi uşor să sar primul din ea, să ridic mâna şi să renunţ. Eu nu am să fac lucrul ăsta niciodată pentru că am caracter, sunt un luptător. Ştiu să gestionez asemenea situaţii, am mai trecut prin ele.

În situaţia în care conducerea clubului consideră că eu nu mai pot să ajut această echipă atunci nici nu se pune problema şi ne vom despărţi. Dar atât timp cât am susţinere, şi văd că o am, eu nu am să fiu laş şi să renunţ. Mi-ar fi uşor să plec şi să las echipa în această situaţie. O situaţie îngrijorătoare, însă nu una dramatică”.