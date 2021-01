Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se pregătesc de nuntă. Ce mare fotbalist vor năși

Nuntă mare în showbiz! Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf vor fi nașii unui cuplu în jurul căruia s-au iscat controverse. Fotbalistul Gabriel Enache se însoară cu Lena.

Bat clopote de nuntă. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, nași pentru un fotbalist

2021 va fi anul nunților. Una dintre ele va avea ca miri pe Lena și Gabriel Enache, iar nași le vor fi Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Protagoniștii nu visează la un eveniment fastuos, cu zeci de invitați, ci la o nuntă simplă, pe plajă, după cum a dezvăluit Lena pe contul ei de socializare.

„Nuntă? Ceva pe plajă, doar cu nașii și cei mai buni prieteni, în curând”, a scris Lena pe Instagram.

Gabriel Enache este la cel de-al doilea mariaj. Fotbalistul s-a despărțit cu scandal de fosta nevastă, Mădălina. Cei doi au acum o relație amiabilă, de dragul fiicei lor.

A fost executat silit de fosta soție

„Eu am cele mai mari dovezi pentru că lună de lună eu mi-am îndeplinit absolut tot ceea ce trebuie. Eu mi-am plătit absolut tot și nu neapărat față de ea. Absolut tot ceea ce trebuie penrru fetița mea. Pe mine mă deranjează altceva, că se tot continuă și se asociază numele meu, familia mea numai cu banii. S-a ajuns într-un moment în care copilul a ajuns o afacere. Cam așa deduc eu. Asociază întotdeauna copilul cu banii. În plus, de ce nimeni nu vorbește că nu apare cu fetița, de ce nimeni nu vorbește că fetiță stă de șase luni acolo, la bunici? De ce nimeni nu vorbește lucrurile astea? Și ea de ce nu vorbește despre lucruri de genul ăsta?

Eu nu am auzit niciodată din gura ei să-mi spună: „Gabi, fetița are nevoie de ghiozdănel, fetița are nevoie de hăinuțe, fetița are nevoie de ceva”. Din contră, eu am plătit suma de 600 de euro pe fiecare lună. Eu nu am făcut nimic fără acte doveditoare. Părinții mei s-au ocupat de lucrul ăsta. Eu, dacă am plecat din țară, nu am putut lună de lună să stau și să fac lucrul ăsta și am lăsat părinților mei tot ceea ce trebuie. Este o problemă foarte mare că tu îmi spui despre fetiță și tu nu stai cu fetița. Eu nu-i luam de 600 de euro, îi luam de 1600. Nu era asta problema”, spunea mâhnit Gabriel Enache, în septembrie 2019, la ”Star Matinal”, emisiune difuzată pe Antena Stars.