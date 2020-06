Anamaria Prodan, scandalul momentului în România! Reacție categorică a impresarului

Anamaria Prodan a venit la Hermannstadt, echipă din Liga 1, reușind să-i scoată pe sibieni dintr-o situație dificilă cu un boost financiar de 350.000 de euro. Acum a luat deja o măsură importantă, fiind cel mai important om din club.

Scandal în care este implicată Anamaria Prodan

Totuși, noul președinte al clubului a luat prima decizie dură după doar 7 zile de când conduce echipa. Alături de Consiliul Director al celor de la Hermannstadt, Prodan a decis să-l demită pe Vasile Miriuță, un antrenor apreciat în fotbalul românesc. Agentul a dezvăluit că formația sibiană a stabilit și numele noului antrenor, spaniolul Ruben Albes de 35 de ani. Dar Miriuță a plecat cu scandal de la echipă acum 24 de ore.

„S-a ales varianta antrenorilor spanioli. Încercăm toți să facem eforturi mari pentru ca echipa să rămână în Liga 1. Conducerea își dorește un joc mai ofensiv. Eu nu-mi permit să analizez jocul antrenorului, ei l-au adus pe antrenor (n.r Vasile Miriuță), ei l-au dat afară. A votat Consiliul Director, din care fac parte mulți oameni.

E mult mai greu să schimbi o echipă, decât un antrenor. Am înțeles că antrenorul nu a dorit o despărțire pe cale amiabilă. Când ai un contract, îți iei banii până la final. Antrenorul vine din Grecia, nu din Spania. Acolo are casă și a rămas pe timpul pandemiei. Încă nu a ajuns la Sibiu. Eu văd că echipa a început să joace fotbal. Am mare încredere în antrenorii tineri. Orice schimbare este riscantă”, a spus Anamaria Prodan la Digi.

Miriuță, șocat după decizia șefilor

Tehnicianul român a rămas blocat când a auzit că a fost demis de la Hermannstadt, formație unde a avut rezultate apreciate înainte de întreruperea campionatului. Miriuță avea contract inițial până la finalul sezonului, prelungit apoi pentru două luni din cauza pandemiei.

Însă antrenorul s-a simțit trădat după decizia clubului și nu a vrut să discute condițiile de reziliere. A stabilit că nu va pleca fără 5 salarii plătite de Hermannstadt, iar suma este una importantă, aproape 40.000 de euro.