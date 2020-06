S-a aflat! Câți bani a băgat Anamaria Prodan ca să conducă un club din Liga 1! Suma nu este foarte mare

Anamaria Prodan va decide tot ce se întâmplă la Hermannstadt după ce a investit o sumă importantă pentru salvarea clubului. Directorul clubului a povestit ce va însemna implicarea agentului de jucători.

Anamaria Prodan a investit sute de mii de euro că să fie patron în Liga 1

Influentul impresar din România și-a îndeplinit visul să conducă o formație din fotbalul românesc, după ce i-a ajutat pe cei de la Hermanndstadt în situația dificilă din prezent. Anamaria a investit 350.000 de euro pentru a salva clubul, explică Claudiu Rotar de la clubul sibian.

„A intrat cu 350.000 de euro. Sunt contracte clare, semnate, ne va mai ajuta și în viitor. Eu am de mai multă vreme o relație foarte bună cu familia Reghecampf și Anamaria a venit în club în situația aceasta grea, în care aveam datorii mari. Cu banii primiți de la ea am achitat datoriile ca să obținem licența, 230.000 de euro. Vom mai plăti și salariile pe ianuarie și pe februarie plus o jumătate din salariile pe luna martie, ca să rămână restantă numai o jumătate din lună. Pe urmă contractele jucătorilor au fost suspendate”, a mărturisit acesta pentru gsp.ro.

Anamaria Prodan a mai fost implicată până acum la Săgeata Năvodari și la U Cluj, dar nu a avut drepturi depline cum se va întâmpla la Hermannstadt.

„Îi dăm mână liberă la echipă”

Același Claudiu Rotar, numărul 1 de la club până la venirea Anamariei Prodan, a dezvăluit care este situația Consiliului de la Hermannstadt: „Situația e simplă: noi nu suntem o societate pe acțiuni, așa că n-au cum să existe acționari. Clubul funcționează ca o asociație condusă de un Consiliu Director, în care a fost cooptată și Anamaria.

Eram opt, acum a venit Ana și a mai adus ea încă două persoane, deci suntem unsprezece.Noi i-am promis că-i vom da mână liberă să ia deciziile. O să votăm în Consiliu, dar vom aproba ideile ei”, a încheiat Rotar, în dialogul cu gsp.