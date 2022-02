Anamaria Prodan s-a făcut de râs. Ce minciună grosolană a impresarei, imaginile sunt clare FOTO

Anamaria Prodan trece printr-o situație dificilă. Divorțul de Laurențiu Reghecampf este unul dificil și gândul că tot ce au construit în ani grei de muncă se năruie este unul greu de suportat. Cu toate acestea, impresara își dorește să afișeze mereu un zâmbet, chiar și atunci când e la pământ. Acesta este motivul pentru care ea este văzută mai mereu la petreceri luxoase, în Dubai sau în localuri de fițe din București.

Impresara se vindecă așa cum știe de Reghe, însă în încercarea de a arăta tuturor ce bine o duce, i-a scăpat un aspect important.

Ea a fost prinsă cu minciuna, după ce a făcut câteva fotografii pe care, ulterior, le-a modificat. Nu a vrut să arate mai bine, ci pur și simplu a vrut să fie prezentă la transferul lui Nicușor Stanciu la Wuhan Three Towns.

Slavia Praga încasează 4,5 milioane de dolari pe jucător. Așadar, după ce a așteptat în România să primească viza pentru China, Nicușor Stanciu a semnat contractul. Firma SPOCS Global Sports a anunțat transferul printr-o postare pe internet.

Totuși, imaginea a ajuns și pe contul de Instagram al Anamariei Prodan. Poza postat de impresară o are și pe ea, însă fizic, ea nu a asistat la mutare. Vedeta s-a photoșopat lângă bărbați, care au acceași expresie facială și aceleași zâmbete ca în poza originală, în care impresara lipsește.

Mai mult, ea a blocat opțiunea în care urmăritorii pot să îi comenteze postările, asta ca să se asigure că nu mai primește niciun reproș, conform Playsport.

Nicușor Stanciu a plecat de la Slavia și a avut un mesaj emoționant.

„Prima dată când am venit am fost foarte încântat pentru că am ştiut unde vin. Am avut aşteptări mari. În doi an jumătate am făcut multe împreună, am jucat Champions League, Europa League.

A fost cea mai bună prioadă din cariera mea aici la Slavia. Sunt onorat că am făcut suporterii fericiţi.

Cred că fiecare fan e fericit după parcursul pe care l-am avut. Cred că nu a fost simplu. Am jucat și trei meciuri într-o săptămână. Pentru mine aici a fost o atmosferă incredibilă.

O să îmi fie dor de orice, bucuria de după orice meci, dar ăsta este fotbalul. Pentru mine este timpul să plec. Sunt fericit că plec din Slavia cu titluri.

Astea rămân pentru totdeauna şi eu sunt foarte încântat că am făcut parte din această istorie.

Merg acolo cu încrederea că o să am o viaţa nouă bună pentru mine şi familia mea. Vreau să câştig acolo şi să joc cel mai bun fotbal al meu. Vreau să câştig trofee. Decizia nu a fost simplă, dar viaţa unui fotbalist este scurtă. Totul se întâmplă foarte repede”, a declarat Stanciu.