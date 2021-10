Anamaria Prodan rupe tăcerea după ce a fost acuzată de infidelități. ”Mereu m-am întors acasă”

În plin scandal legat de divorțul de soțul ei, Anamaria Prodan s-a confesat pentru emisiunea lui Teo Show, de la Kanal D. Ea a vorbit despre familie, despre infidelități, despre faptul că și-ar dori să mai devină mamă, despre dorul pe care îl simte după pierderea mamei sale.

Anamaria Prodan și-a deschis sufletul și a vorbit despre ce înseamnă cu adevărat bogăția pentru ea. Familia. Impresara a vorbit și despre regrete, despre putere și slăbiciuni.

”Bogăția este familia, nu mașini scumpe sau case. Am muncit mult, am ajuns la vârsta asta, sunt ok, dar adevărata bogăție sunt copiii mei. Sfătuiesc toate fetele tinere să faca ceva în viață, nu sa stea in pat. Nu aș putea nciodată să stau la mâna unui bărbat. Trebuie să ai ambiție, sa vrei sa faci ceva, să știe toata lumea numele tău.

”Mi-e dor de mama, e un gol pe care nu îl pot umple. Mă trezesc dimineața și imi dau seama că atunci când trăia nu o sunam cu zilele. Acum o plâng…Știi cat de scurta e viața? Nici nu îți dai seama. E doar una și trebuie traită la maximum. Nu am regrete, dar aș fi vrut să fac in tinerete, daca as fi avut mai multa minte, mai multe. Nu am ascultat de nimeni niciodată, am facut întodeauna cum am vrut sa fac eu. Așa am putut sa dau vina numai pe mine”, a mai spus Anamaria Prodan.