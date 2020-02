Anamaria Prodan rupe din nou gura târgului! În ce ținută s-a pozat acum impresara

Anamaria Prodan este într-o perioadă de lux și opulență. Se știe că atunci când vine vorba de haine și accesorii, impresara nu se uită la bani, având ținute de mii de euro care vin de minune. Iată în ce ținută s-a pozat, mai nou, aceasta.

Anamaria Prodan rupe din nou gura târgului!

Anamaria Prodan este una dintre cele mai inedite apariții din showbiz-ul autohton. Blondina nu se sfiește să vorbească despre banii pe care îi are în conturi. Își poate permite orice și nu ezită să vorbească despre asta. Este conștientă însă că a ajuns la un nivel care îi permite să se laude cu munca pe care a depus-o atâția ani.

Și pentru că nu se uită niciodată la bani, aceasta își cumpără orice îi vine bine, fără să se uite la preț. Și cum își ține de fiecare dată fanii la curent pe contul de Instagram, blonda a pozat o imagine de toată frumusețea. Astfel că, impresara apare toată îmbrăcată în costum alb, la care a accesorizat și o geantă verde, de la un cunoscut brand. Astfel că, nu-i de mirare că aceasta se află printre cele mai bogate femei din România.

Când începe „Prodanca şi Reghe – Preţul succesului”

Anamaria Prodan le pregătește o surpriză de proporții fanilor săi, care o pot admira din nou pe Anamaria Prodan din fața micilor ecrane, într-un reality-show așteptat de fani, numit „Prodanca şi Reghe – Preţul succesului”. Emisiunea va fi difuzată în curând pe Antena Stars, iar admiratorii frumoasei vedete vor putea urmări cu sufletul la gură cum arată o zi din viața ei, așa cum este ea în realitate, surprinzând-o în toate stările și ipostazele.

„După 8 ani m-am întors acasă! Aici m-am simțit mereu cel mai bine, iar propunerea realizării unui nou sezon din reality mi s-a părut foarte tare. De când am renunțat la vechiul show, cred că în fiecare zi eram întrebată când o să revină povestea familiei mele pe micile ecrane. Am revenit mai tari ca niciodată și o să avem ce să transmitem celor care se vor uita la noi! Am început filmările, umblu peste tot cu echipa de filmare, iar în februarie ne pregătim de lansare„, a declarat Anamaria Prodan, pentru Libertatea.