Anamaria Prodan, reacție neașteptată în direct la TV despre Reghecampf: ‘Ați aflat că stă cu amanta la Craiova’

Anamaria Prodan vine cu o reacție neașteptată în direct despre soțul său. Fanii impresarei sunt șocați de afirmațiile sale. Ce a răspuns atunci când a fost întrebată dacă a aflat că soțul ei s-a mutat cu amanta?

Anamaria Prodan a fost întrebată în direct dacă a aflat că Laurențiu Reghecampf s-a mutat cu presupusa amantă în timpul în care ea se află la Dubai. Impresara a răbufnit și a făcut o nouă serie de afirmații incredibile și greu de crezut pentru fanii cuplului. Impresara a fost întrebată în direct despre aceste detalii și noua viață a soțului său în Bănie.

„Aţi aflat că stă cu amanta la Craiova?”, au întrebat jurnaliștii, moment în care impresara a mărturisit că nu vrea să mai vorbească public despre viața familiei ei. De asemenea, tot ea a lăsat să se înțeleagă faptul că ea, cele două fete din mariajul cu Tibi Dumitrescu și fiul pe care îl are împreună cu actualul soț sunt uniți indiferent de lucrurile care apar în presă.

Ana le-a propus ziariștilor să-l întrebe pe antrenor despre toate acestea, dar fanii au luat deja la cunoștință faptul că cel din urmă nu dorește să ofere reacții presei despre acest subiect care ține de săptămâni bune primele pagini ale ziarelor.

„Dacă așa ați aflat voi că stă cu amanta la Craiova, mergeți și faceți poze clare. Nu ca cele din Deltă și prezentați-le. Dacă ma înjură si îmi vorbește urât mie sau copiilor, întrebați-l pe el sau pe cine vreți. Amanta, prieteni apropiați.

Eu nu mai vreau să stau zilnic să fac sau să desfac viața lui Reghe sau a mea sau a copiilor. Dacă Reghe face ceva, pleacă, are amante, să vă spună el. Eu, fetele și Reghe Jr. suntem toți uniți. Familie. Cine nu vrea să mai facă parte din familie e liber să facă ce vrea. Noi suntem cu capul sus. Reghecampf-Prodan și nu rupem rândurile niciodată!

Despre amante, modele nu vreau să mai aud. Eu am vorbit. Fiecare doarme cum își așterne. Cred ca el știe cel mai bune dacă are amante, amantă sau altceva. Deocamdată Reghe are NEVASTĂ. Asta trebuie să înțeleagă amantele.”

