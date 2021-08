Anamaria Prodan, imagine mega incitantă după scandalul divorțului. Dacă o vede Reghe, sigur se reîndrăgostește

Anamaria Prodan a surprins pe toată lumea cu recenta sa postare din mediul online. Fanii au reacționat imediat! Fotografia cu siguranță a încins imaginația tuturor urmăritorilor săi. Ce mesaj a transmis în descrierea pozei?

Cunoscuta impresată face ce face și ia mințile tuturor. Aceasta cu siguranță a făcut invidioase multe dintre doamnele și domnișoarele care o urmăresc din cauza fizicului său fără cusur. Impresara în vârstă de 48 de ani abia dacă își arată vârsta.

Vedeta arată impecabil și se poate lăuda cu o viață perfectă, dincolo de sincopele apărute în ultimele săptămâni în presă. Amintim că indiferent de detaliile despre escapadele soțului și multe alte zvonuri care indică separarea defintitivă dintre ei, Ana continuă să-și apere familia cu orice preț.

Soția lui Laurențiu Reghecampf s-a lăsat surprinsă într-un body nude și doar cu pantofi cu toc în picioare. Aceasta se afla în celebrul său dressing ce cuprinde fel și fel de piese și accesorii care mai de care mai scumpe. Cea din urmă și-a expus trupul bine lucrat la sală în toată splendoarea, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Desigur că nu putea rata ocazia pentru a transmite tuturor un mesaj: „CAND ESTI LA INALTIME TOATA VIATA, ESTI OBLIGAT SA RAMAI LA INALTIME TOATA VIATA ! ❤️😍😎🤩🥳🥰😍😇#powerbody #strongpersonality #happy #confident #independentwoman”, a scris impresara în descrierea fotografiei.

Agetul FIFA a decis să plece din România tocmai în aceste vremuri tulburi pentru familia sa și să revină la a doua sa casă. Vedeta se află acum în Dubai alături de copii și speră la liniște. Aceasta a hotărât să stea relaxată acolo unde se simte cel mai bine, înconjurată de lux și opulență.

”Da, vă pup, sunt acasă în Dubai. Chiar îmi doresc să stau puțin în liniște. Am muncit prea mult în viața mea ca să las pe cineva să-mi murdărească numele familiei și al copiilor. Am închis nebunia asta. Stau relaxată, în lux cum am trăit mereu, fie că vă place sau nu!

Am ce nu poate avea decât puțină lume pe pământ, datorită faptului că sunt serioasă și că nu am avut vacanțe sau bărbați ‘cu bani’! Nu vreau să mai aud de nimic. Să facă și să zică lumea orice. Eu vreau să aud doar motorul mașinii mele Lamborghini 🙂 și râsul și buna dispoziție a copiilor mei. În rest, să se ducă pe pustii”

Anamaria Prodan (Sursa: digisport.ro)