Anamaria Prodan primește lovitura de grație. Reghecampf și Corina Caciuc au dat-o în judecată

Problemele dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu par să se rezolve prea curând. Antrenorul clubului de fotbal Universitatea Craiova și celebra impresară sunt în plin proces de divorț, iar acum se pare că Reghe și iubita lui Corina Caciuc ar fi dat-o în judecată pe fosta soție a tehnicianului. Despre ce este vorba.

Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf este departe de a se fi terminat. Reghe ar fi dat-o în judecată pe fosta lui parteneră de viață, potrivit celor de la Spynews.

Deși nu se cunoaște încă motivul exact pentru care a decis să înceapă demersul acestor proceduri legale, tehnicianul Universității Craiova pare extrem de determinat în lupta împotriva mamei fiului său Bebeto.

În ultimele luni, pe rețelele sociale, Anamaria Prodan a distribuit numeroase postări dedicate amantei soțului său, mesaje, fotografii sau videoclipuri din viața Corinei Caciuc, aducându-i diverse injurii brunetei.

Dacă la început nu a spus nimic și a preferat să se retragă din lumina reflectoarelor, de data aceasta, Corina Caciuc ar fi luat atitudine și s-ar fi dus, alături de iubitul ei, Laurențiu Reghecampf, la tribunal să o dea în judecată pe Anamaria Prodan, pentru faptul că agentul FIFA ar fi defăimat-o în mediul online.

Când a fost invitat în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, Laurențiu Reghecampf a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Anamaria Prodan și problemele pe care le-a înfruntat în ultimii ani ai mariajului cu celebra impresară.

Singurul regret al lui Laurențiu Reghecampf pare să fie suferința pe care separarea părinților i-a provocat-o lui Bebeto, fiul lor de 13 ani.

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova a mărturisit că el și Laurențiu jr. au avut mereu o relație extrem de strânsă.

„Pe Bebe l-am înscris, în vară, la Școala Americană aici, în București. Nu am plecat nicăieri fără el. El a fost cu mine în școală, peste tot. Relația mea cu el e foarte bună. Din cauza acestui conflict dintre mine și Anamaria, el suferă și a intervenit o răceală.

Știu foarte bine cât de mult suferă Bebe. Eu îl cunosc mai bine decât Anamaria de 10 ori. Știu că suferă, indiferent ce îi spune Bebe în față, îi spune doar 50%. Normal că suferă. Am 5 ani din 13 ani pe care-i are Bebe acum în care am dormit seară de seară cu el în pat.

Sufăr. Nu îmi e ușor să aud cum declară Ana că nu l-am văzut de un an, că nu îmi pasă de copil. Să ajung în fața unui judecător să-mi spună că mie nu îmi pasă de Bebe…îți dai seama că mă doare.

Evit să-i fac rău, să-l implic în chestii care-l fac să sufere. De asta mă retrag, ascult, sufăr, pentru că aș putea să-i fac rău Anei în 2 secunde, să-i fac procese. Nu vreau, din cauza lui.”, a declarat Laurențiu Reghecampf la podcastul lui Cătălin Măruță.