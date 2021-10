Anamaria Prodan, primele declarații despre un alt copil. ”Toată lumea spune că greșesc” VIDEO

Celebra impresară de fotbal Anamaria Prodan a reușit ceea ce puține femei se încumetă să facă: să se impună într-un domeniu guvernat de bărbați. Încă de când a intrat în fotbalul românesc, vedeta nu s-a lăsat intimidată de faptul că era înconjurată doar de bărbați și și-a văzut de drumul ei. Acum, soția lui Reghe se gândește mai mult la familie și la cei dragi ei. Nu exclude să aibă încă un copil.

Anamaria Prodan are o viață de invidiat. De-a lungul timpului, șatena și-a clădit o avere impresionantă, cu proprietăți în Dubai și România, dar și mulți bani în conturi. Deși a fost implicată într-un scandal legat de un posibil divorț între ea și Laurențiu Reghecampf, impresara spune că are în continuare o familie unită, care reprezintă, de fapt, adevărata bogăție a unui om.

Recent, în cadrul unui interviu realizat în emisiunea „Fiță cu Adiță”, de pe canalul de Youtube thXclusive, fata Ionelei Prodan a povestit detalii impresionante din viața personală. Mai mult, vedeta nu exclude să devină mamă din nou, în viitorul apropiat!

Soția lui Laurențiu Reghecampf nu concepe să fie la mâna unui bărbat, din punct de vedere financiar. Celebra afaceristă le sfătuiește pe fetele din ziua de astăzi să facă ceva productiv în viața lor, pentru a nu depinde de bărbatul de lângă ele.

În vârstă de 48 de ani, vedeta nu exclude posibilitatea să devină mamă din nou. Bineînțeles, Prodanca se gândește să adopte un copil. Impresara de fotbal spune că ar fi cel mai frumos gest pe care l-ar face unui suflet de copil abandonat.

„Știi cât de scurtă e viața? Nici nu îți dai seama. Ai doar una, foarte scurtă. Regrete nu am. Dacă în tinerețe aș fi avut mai multă minte, poate aș fi făcut mult mai mult în viață. Nu am ascultat de nimeni niciodată, adică am asculta sfatul, l-am luat, dar am vrut să fac întotdeauna ca mine. Și mi-am făcut eu cucuiul meu, mi l-am tratat, a trecut. (…) Te naști și mori singur, cât de mulți copii ai. Toată lumea spune că greșesc, dar eu trăiesc pentru copiii mei. Aș mai vrea (n.r.- să facă un copil), dar nu mai pot, gata. Aș fi vrut. Probabil, dacă nu se grăbesc fetele, o să înfiez un copil. Cred că e cel mai frumost gest pe care îl poate face cineva pentru un suflet.”, a mărturisit Anamaria Prodan.