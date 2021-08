Anamaria Prodan, mesaj violent după scandalul de divorț cu Laurențiu Reghecampf: ‘Apar maimuțele

Anamaria Prodan face noi dezvăluiri privind situația dintre ea și Laurențiu Reghecampf. Deși a negat de repetate ori că ar fi o problemă între ea și soțul ei, impresara transmite acum un nou mesaj.

Anamaria Prodan îi ia din nou apărarea lui Reghecampf și cere jurnaliștilor dovezi despre presupusele amante ale antrenorului. Impresara a dezvălăuit că fiul ei cel mic suferă enorm din cauza zvonurilor apărute despre tatăl lui.

Anamaria Prodan a postat o fotografie cu familia ei și a făcut un comentariu dur privind situația prin care trece având în vedere scandalul divorțului de Reghecampf.

„În toţi aceşti ani de când mă cunoaşteţi am fost, cred eu, un om integru şi am spus mereu adevărul. Am fost prima care a recunoscut când şi dacă a greşit.

Azi vă rog în numele familiei mele şi a copiilor mei să opriţi acest linşaj mediatic deoarece copilul meu minor, Laurenţiu Jr., suferă cumplit când citeşte despre tatăl lui şi despre familia lui toate mizeriile care se scriu.

Vă rog să aduceţi dovezi solide despre fiecare lucru sau faptă pe care o menţionaţi zilnic în presă. Despre beţiile lui Reghe, despre amanatele lui Reghe. Cine sunt şi de unde vin? Ce i-au luat şi ce le-a dat? Ce a furat din casa lui să dea amantelor? Ce business-uri a deschis amantelor? Ce case sau ce transferuri a făcut amantelor!”, scrie Anamaria Prodan.