Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au probleme mari în căsnicie, dar impresara nu se lasă și speră ca soțul ei să revină la sentimente mai bune. Din ce în ce mai multe detalii ies la iveală despre cei doi, așa că acum s-a aflat câtă durere a suportat vedeta pentru partener.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt extrem de admirați în showbiz-ul românesc, așa că mulți au fost șocați în momentul în care au aflat că mariajul lor nu este unul perfect. Ba chiar, vedeta a admis că în căsnicia sa există probleme.

Totuși, de-a lungul anilor, cei doi și-au făcut adevărate demonstrații de iubire. Anamaria Prodan are un tatuaj destul de mare pe umărul stâng, aceasta expunând frumosul desen ori de câte ori alege să poarte o piesă vestimentară cu spatele gol.

Anamaria Prodan a ales să își tatueze familia, așa că, pe spatele său, apare chipul lui Laurențiu Reghecampf, alături de Laurențiu Reghecampf Junior și de fetele din prima căsnicie. Nu mulți știu prin ce durere a trecut impresara pentru a avea acest tatuaj.

„Pentru mine familia înseamnă totul pe pământ. Am stat ceva până am găsit artistul potrivit, profesor la școala de arte care mi l-a tatuat. Am multe tatuaje, dar asta a fost cumplit, (…) a durut rău de tot.

Am stat 9 ore și n-am făcut decât 2 minute pauză. S-au minunat toți.”, a spus soția fostului antrenor de la Steaua.