Anamaria Prodan l-a dat de gol pe Reghecampf. De ce a fost concediat de la U Craiova, de fapt

Anamaria Prodan l-a dat de gol pe Reghecampf. Tehnicianul de 46 de ani a fost demis de la U. Craiova după 11 luni. Echipa din Bănie s-a calificat în preliminariile Conference League, dar a ratat principalele obiective: titlul și Cupa României. Anamaria Prodan, care se află în plin divorț „zgomotos” de antrenor, n-a ratat ocazia de a-l critica pe acesta, dezvăluind care au fost motivele concedierii acestuia de la gruparea finanțată de Mihai Rotaru.

Reghecampf a dat de înțeles că nu a avut dezacorduri cu finanțatorul, dar că el și conducerea clubului mergeau pe căi diferite.

„Ei mergeau în dreapta, eu mergeam în stânga și, decât să avem discuţii contradictorii, am decis că să ne despărţim este mult mai bine, e lucrul cel mai important.

Am făcut programul de cantonament, am făcut programul de antrenamente, am făcut absolut tot.

Eu cu Mihai (n.r. – Mihai Rotaru, finanțatorul echipei) nu am avut niciodată discuţii contradictorii, ştiu foarte bine cum trebuie să pui problema atunci când vorbeşti cu un patron, nu spun „vreau aia”, a spus Reghe pentru Orange Sport.