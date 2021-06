Au ieșit mai multe detalii la iveală despre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf! Impresara l-a dat de gol pe soțul ei printr-un videoclip inedit în care acesta apare într-o ipostază incredibilă. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi soți și ce a apărut în mediul online?

Multă lume se întreabă ce se întâmplă între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. În timp ce antrenorul a dezvăluit că urmează un divorț între el și partenera sa, impresara a negat vehement orice zvon cu privire la o despărțire. Aceasta și-a surprins fanii cu mai multe declarații în care explica faptul că ea și soțul său se înțeleg extrem de bine, așa că nu au de ce să ajungă la tribunal.

Între timp, Anamaria Prodan a postat un videoclip în care apare chiar soțul său. Laurențiu Reghecampf stă alături de o pisică Sfinx în timp ce animalul se alintă. Enzo, pisica familiei, are un moment de tandrețe cu stăpânul său și antrenorul nu își poate ascunde zâmbetul. ‘Ce faci mă?’, îi spune acesta animalului de companie în clip-ul inedit dezvăluit de cunoscuta vedetă în mediul online.

O astfel de pisică costă extrem de mult și este foarte greu de îngrijit. Animalul are nevoie de un tratament special ce include băi dese pentru ca grăsimea să fie îndepărtată din piele. Pentru că nu are blană, schimbările de temperaturi îi pot face mult rău, așa că persoanele ce aleg să aibă un exemplar Sfinx trebuie să depună efort pentru a se asigura că nu vor exista probleme.

În continuare, un presupus divorț între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf încă este în gândurile fanilor ce îi urmăresc de foarte multă vreme. În ultima perioadă au avut loc foarte multe răsturnări de situație, mai ales pentru că impresara a făcut câteva declarații în care și-a apărut familia și a dezvăluit că nu există vreun gând despre o despărțire, în timp ce antrenorul nu a dat foarte multe detalii.

„Când m-au sunat reporterii tăi, mă gândeam așa. Dacă era ceva serios vreodată, erai printre primii mei prieteni care aflau. Prieteni de suflet. Tu știi cine este Laurențiu Reghecampf. Tu știi că este numărul 1, plus plus infinit. Tu știi cine sunt eu și ce copii și ce familie și cât de mult am muncit ca să ajungem unde suntem și nu am să permit nimănui din momentul ăsta să mai comenteze ceva sau să mai facă subiecte.

Sau, dacă le vor face, o să le zic doar atât: Să dea Dumnezeu să aveți parte toată viața numai de banii pe care i-ați obținut făcând aceste articole. Și eu când zic ceva, Dumnezeu mă ascultă. Exact cum spus și spun de fiecare dată, familia mea Rechecampf – Prodan este numărul 1. Mai mult, uite, roagă-i tu din partea mea să mai aștepte puțin până divorțăm. Au așteptat 15 ani, cred că mai au răbdare. Puțină răbdare sau multă răbdare, nu știu. Nu mor caii când vor câinii.”, a declarat Anamaria la Teo Show.