Anamaria Prodan, interviu exploziv despre Reghecampf. Secretele au fost dezvăluite, acum totul e clar!

Anamaria Prodan a început în forță anul 2022. Aceasta a petrecut noaptea dintre ani într-o locația exclusivistă din Dubai, alături de persoane dragi ei, în luxul caracteristic. Impresara promite, de altfel, că anul acesta va fi cel mai bun an și că „pierzătorii vor dispărea”. Aceasta a dat, de curând, și un interviu despre soțul ei, în care dezvăluie toate secretele unei căsnicii aparent perfecte.

Anamaria Prodan continuă seria dezvăluirior explozive despre cuplul pe care l-a făcut cu Reghecampf vreme de 16 ani. Deși familia ei a fost exact cum s-a prezentat în celebrul lor reality show, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată în vremea în care aceasta încerca să își salveze mama grav bolnavă.

Anamaria Prodan a spus că această situație tristă ar fi trebuit să o apropie mai mult de soțul ei, însă s-a întâmplat exact opusul.

„Familia asta a fost exact familia aia pe care o vedeai în reality show, am crezut foarte tare în soțul meu, nu mi-am verificat o dată soțul. Toata lumea îmi spunea așa, asa… fără falsă modestie, l-am creat și l-am inventat de la A la Z.

A avut capacitatea să se ridice, să fie ca un burete … am făcut cea mai frumoasă echipă din România până într-o zi când nu știu ce s-a întâmplat, când eu încercam s-o salvez pe mama și un an am fost plecată peste tot să găsesc … și am crezut că lucrul ăsta îl va face pe soțul meu să fie mai aproape de mine și de copii.

El a decăzut cumplit, a intrat într-o lume pe care noi nu vrem s-o pomenim vreodată. Noi nu avem legătură cu ce se aude acum în oraș, de prostituție, alcool, droguri. Nu vreau ca cei 4 copii să aibă legătură cu așa ceva. Eu am considerat așa: doi ani de zile l-am acoperit pe soțul meu”, a spus Anamaria Prodan, în interviul începutului de an, potrivit RealitateaPlus.